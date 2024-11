Quân Ukraine ở Kurakhove sẽ rút lui, mà không cần lệnh cấp trên

Theo những hành động tác chiến mới nhất của Quân đội Nga trên mặt trận Kurakhove, trên thực tế có thể chứng minh rằng, hướng tấn công chính của quân Nga là từ phía nam. Minh chứng là Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thả bom dẫn đường FAB-500 xuống ngôi làng Dalnye. Loại bom nặng 500 kg này cũng là loại bom chủ lực của Quân đội Nga và đã được sử dụng trong nhiều trận đánh. Làng Dalnye mà Quân đội Nga tấn công lần này, có thể thấy từ bản đồ vệ tinh, khi nó nằm trên một vùng đồng bằng rộng lớn và hoàn toàn không thể phòng thủ được. Đánh giá từ thói quen chiến đấu trước đây của Quân đội Nga, họ luôn sử dụng bom hạng nặng để dọn đường khi đối mặt với mục tiêu được phòng thủ kiên cố, sau đó xe tăng và bộ binh đột kích vào tung thâm. Vì vậy, mục đích tấn công của Quân đội Nga lần này về cơ bản đã được xác nhận. Ở hướng đông thành phố Kurakhove, quân Nga cũng đang mở cuộc tấn công ác liệt vào các vị trí phòng thủ của quân Ukraine tại đây, mục đích là đẩy lùi quân Ukraine phòng thủ ở khu vực phía đông thành phố, sang bên kia khe núi Kulakhov Dolgya, nơi được coi là rào cản tự nhiên, ngăn cách phần phía đông thành phố Kurakhove với khu vực đô thị. Ở hướng tây bắc, Quân đội Nga đang chiến đấu quyết liệt với Lữ đoàn Lữ đoàn phòng thủ nội địa số 123 của Ukraine. Mục đích của quân Nga là loại bỏ các vị trí phòng thủ của Quân đội Ukraine triển khai ở làng Sontsivka, khiến Quân đội Ukraine không còn chỗ đứng vững chắc ở phía tây bắc thành phố. Mục tiêu chính trong hoạt động hiện nay của Cụm quân Trung tâm Nga theo hướng này là cắt đứt đường cao tốc H15 của Ukraine. Con đường này là tuyến đường tiếp tế chính cho Quân đội Ukraine ở toàn bộ khu vực Kurakhove. Nếu cắt được con đường này, khả năng Quân đội Ukraine phòng thủ tại đây phải rút lui. Có lẽ Cụm quân Trung tâm và Cụm Vostok của Nga đã phát hiện ra sự sa sút trong chiến đấu của quân Ukraine ở khu vực này, vì trong các cuộc phản công mấy ngày qua, quân Ukraine tỏ ra thực lực rất yếu, và tình hình ở Kurakhove dường như đã vô vọng. Do vậy, khả năng chỉ huy Quân đội Ukraine không đưa thêm lực lượng dự bị chiến lược theo hướng này để tránh mất thêm quân. Trong khi Cụm Vostok đang tích cực hình thành một vòng vây lớn đối với cụm quân Ukraine ở phía nam Kurakhove. Các nguồn thông tin của Ukraine đã ghi nhận bước tiến của Quân đội Nga ở sườn phía bắc của vòng vây. Sau khi Cụm Vostok đột phá chiếm được làng Dalnye, nằm cách trung tâm thành phố Kurakhove chưa đầy 6 km. Việc này không chỉ đe dọa có thể tấn công trực tiếp thành phố Kurakhove từ hướng nam theo trục đường O 0510; mà còn cắt đôi cụm quân Ukraine ở phía nam Kurakhove ra làm 2 phần. Đồng thời từ tuyến phòng thủ dọc sông Sukhi Yaly, các đơn vị của nhóm Vostok đang dồn quân Ukraine về phía làng Uspenivka. Trong tương lai gần, tàn quân của Ukraine tại các làng Ilyinka, Elizavetinka, Romanovka và Annovka sẽ buộc phải đầu hàng hoặc sẽ bị tiêu diệt. Do vậy binh lính Ukraine đã bắt đầu rút về phía sau, bất chấp chưa có lệnh của cấp trên. Phóng viên chiến trường Aleksandr Kots cho biết, quân Ukraine ở Kurakhove đang bên bờ sụp đổ, buộc phải tháo chạy hỗn loạn. Các đơn vị của nhóm Vostok đã tiến về phía làng Sukhyi Yaly, dọn sạch quân Ukraine giữa làng Novoukrainka và Bohoyavlenka. Hiện tại, nhóm Vostok không chỉ bao vây Kurakhove từ hướng nam, mà còn quây chặt hầu như toàn bộ nhóm quân Ukraine ở phía nam Donetsk, đặc biệt là tuyến phòng thủ dọc theo sông Sukhi Yaly. Không phải ngẫu nhiên mà quân Nga mở rộng sườn phía nam, để họ không chỉ tiến về phía thành phố mà còn cố gắng tiến về phía tây, cắt đứt huyết mạch tiếp vận và cũng là đường rút lui của đối phương. Kênh Rybar cho biết, Cụm quân Trung tâm của Nga đã giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía đông thành phố và đang tấn công hồ chứa nước Kurakhove từ phía bắc. Không có gì ngạc nhiên khi Ukraine cho nổ tung con đập để làm chậm bước tiến của đối phương và ngăn quân Nga tiếp cận thành phố từ hướng tây. Hiện nước đã ngập các con đường và giờ đây việc di chuyển về phía tây Kurakhove trở nên khó khăn hơn. Cũng như ở Ugledar hay Selidove, chỉ huy Quân đội Ukraine không vội ra lệnh rút quân, nhưng vào thời điểm mấu chốt, hầu hết các đơn vị đã quyết định tự rút lui để bảo toàn lực lượng. Hiện tại, ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu rõ rệt cho thấy, quân Ukraine ở Kurakhove sẽ sớm tháo chạy. Kênh ZArhiv cho biết chi tiết, quân Nga đã nắm quyền kiểm soát làng Dalnye, tuy nhiên quân Ukraine vẫn đang cố gắng kháng cự tại trang trại. Các nhóm xung kích của quân Nga cũng đang tiến dọc theo phòng tuyến Antonovka - Dalneye và gần Maksimovka. Tại khu vực Dalnye - Uspenovka, một số đơn vị quân Ukraine đang bị bao vây, một cuộc đột phá của quân Nga từ phía bắc (Dalnye) và phía nam (Uspenovka) sẽ "đóng túi", trước nguy cơ đã cận kề, các đơn vị quân Ukraine tiếp tục tháo chạy để tránh bị bao vây, mặc dù không có lệnh cấp trên. Nếu giao tranh tiếp tục với tốc độ này thì toàn bộ quân Ukraine ở khu vực Kurakhove rất có thể sẽ rơi vào tình thế không thể cứu vãn được. Nhưng rút lui lúc này cũng không dễ dàng, bởi đà tấn công ngày càng tăng của Quân đội Nga. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, trên hướng mặt trận Kurakhove, tình hình dọc chiến tuyến đã được cải thiện. Các cụm quân của Nga đã đánh bại đội hình của 8 lữ đoàn quân Ukraine. Tổn thất của Ukraine lên tới 655 người, 3 xe tăng, một số khẩu pháo và một bệ phóng RAK-SA-12 MLRS hiếm do Croatia sản xuất. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, CNN).

