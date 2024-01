Ngăn chặn người phụ nữ bán trâu, bán vàng để nộp tiền cho kẻ lừa đảo

Ngày 3/1, thông tin từ UBND xã Bằng Giã, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Bằng Giã đã phối hợp với nhân viên chi nhánh ngân hàng Liên Việt trên địa bàn xã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo qua mạng.

Công an và nhân viên ngân hàng đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo qua mạng.

Theo đó, trưa 2/1, bà N.T.A. (trú tại khu 2, xã Bằng Giã) nhận được cuộc gọi của một nữ giới tự xưng là nhân viên tổng đài Viettel thông báo việc bà có liên quan vụ việc vi phạm pháp luật. Sau đó, bà A. nhận được cuộc gọi của một người đàn ông qua Zalo tự xưng là cán bộ thuộc Công an TP Hà Nội và đang làm nhiệm vụ xác minh tài sản liên quan đến vụ buôn bán ma tuý.

Trong cuộc trò chuyện qua ứng dụng Zalo, người này nói tài sản của bà A. có nghi ngờ liên quan vụ buôn bán ma túy đang được điều tra. Đối tượng thông tin tới bà A. phải chuyển tiền đến tài khoản mà đối tượng chỉ định, nếu xác minh không liên quan sẽ trả lại tiền. Kết thúc cuộc trò chuyện, đối tượng còn dọa bà A. nếu không làm theo sẽ bị cơ quan Công an bắt giữ.

Sau khi nhận cuộc gọi của đối tượng tự xưng là công an, bà A. đã sợ hãi và lập tức bán đi con trâu và số vàng có trong nhà để nộp tiền vào tài khoản của kẻ lừa đảo. Tổng số tiền khoảng 39 triệu đồng được bà A. mang đến chi nhánh ngân hàng Liên Việt trên địa bàn xã Bằng Giã để làm thủ tục chuyển tiền.

Tại đây, nhân viên ngân hàng thấy bà A. có biểu hiện khác thường đã thăm hỏi và thông báo cho Công an xã Bằng Giã. Nhận tin báo, Công an xã Bằng Giã phối hợp với chi nhánh ngân hàng đã động viên, trấn an, giải thích cho bà A. đồng thời ngăn chặn thành công vụ lừa đảo nói trên.