Nắng nóng gay gắt 40 độ C 'thiêu đốt' miền Bắc khi nào kết thúc?

Ngày hôm qua (15/5), do ảnh hưởng của rìa Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo: Ngày hôm nay (16/5), do ảnh hưởng của rìa Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-38 độ, riêng vùng núi Trung Bộ có nơi trên 39 độ.

Từ ngày 17-19/5, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Hôm nay (16/5) trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 17-19/5 xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ.

Nắng nóng sẽ chấm dứt từ ngày 20/5. Nhận định tình hình thời tiết từ nay đến hết tháng 5/2019:



Dự báo đợt nắng nóng từ ngày 16-19/5 ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung: Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây gây ra hiệu ứng gió phơn từ ngày 14-15/5, ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ vùng núi các tỉnh Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ.

Dự báo từ ngày 16-19/5, vùng thấp nóng phía Tây hoạt động với cường độ mạnh, gây ra hiệu ứng gió phơn mạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi 39-40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Khu vực Hà Nội: Trong các ngày 14-15/5 trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ. Từ ngày 16-19/5 xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Nhận định về đợt nắng nóng: Nếu so sánh với đợt nắng nóng kỷ lục từ ngày 18-26/4 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung thì đợt nắng nóng lần này (16-19/5) không gay gắt bằng. Khoảng ngày 19-20/5 Bắc Bộ có khả năng chịu tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc (GMBĐ), do ảnh hưởng của GMDB ở các tỉnh miền Bắc trong các ngày từ chiều và tối ngày 19-20/5 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh, trong cơn dông (giai đoạn chuyển mùa có sự tranh chấp giữa khối khí nóng và khối khí lạnh) nên có khả năng cao xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều khả năng từ ngày 20/5 trở đi, nắng nóng ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc miền Trung (khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nắng nóng sẽ chấm dứt), ở các tỉnh Trung Trung Bộ từ ngày 21/5 trở đi nắng nóng sẽ chấm dứt.

Nhận định thời tiết các khu vực trên cả nước giai đoạn sau ngày 20/5 đến hết tháng 5/2019:

Sau ngày 21/5, khoảng nửa cuối tháng 5 ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng nữa, nhưng cường độ không mạnh và không gay gắt.

Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ giai đoạn từ 14-22/5 có mưa rào và dông về chiều và tối ở mức rải rác, sau ngày 23/5 gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn, mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ gia tăng trong giai đoạn những ngày cuối của tháng 5.