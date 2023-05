Nam thiếu niên bị hành hung trên phố Tràng Tiền vì trộm 200 nghìn

Ngày 8/5, Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, vụ nam thiếu niên bị đánh trên phố Tràng Tiền xảy ra vào khoảng 23h đêm 7/5, V.H.A.K. (SN 2009, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), hiện đang được bảo trợ bởi Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, sống tập trung tại quận Tây Hồ, Hà Nội bị nhóm 4 đối tượng hành hung.

2 trong số 4 đối tượng hành hung nam thiếu niên.

Ngay sau đó, Công an phường Tràng Tiền đã có mặt, đưa nạn nhân và các đối tượng có liên quan về trụ sở để xác minh. Tại cơ quan Công an, nhóm hành hung được làm rõ gồm Phạm Văn Ninh (SN 2009); Tào Thị My (SN 2006, cùng trú tại quận Hoàn Kiếm) và 2 đối tượng nữ chưa rõ danh tính. Nhóm này trước đó cũng thuộc Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh.

Theo lời khai của các đối tượng, do trước đó V.H.A.K. thường xuyên ngồi ở khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, nhân lúc bà bán trà đá không có mặt, đã lấy trộm 200.000 đồng của người này. Biết chuyện nên đêm 7/5, nhóm của Ninh và My thấy K. xuất hiện ở vỉa hè tòa nhà 63 Lý Thái Tổ đã tra hỏi. Bị hại thừa nhận có lấy trộm tiền và hứa sẽ trả lại, tuy nhiên, vẫn bị đánh dằn mặt.

Sơ bộ, nam thiếu niên bị thương tích ở đầu. Hiện Công an phường Tràng Tiền đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.