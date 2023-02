Chủ chó hành hung người cha bảo vệ con đối mặt hình phạt nào?

Mới đây, anh Nguyễn Hoàng Dũng (34 tuổi) sống tại chung cư Saigon Riverside trên đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM bị chủ chó là anh Đào Thế Vinh (28 tuổi) hành hung đến mức nhập viện, khi bảo vệ con trai trước chó thả rông trong chung cư khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.

Hiện anh Dũng đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an phường Phú Thuận, quận 7. Qua chẩn đoán tại Bệnh viện Pháp Việt, anh Dũng bị sưng bầm và trầy xước vùng gò má trái; rách mí má trái phải khâu 5 mũi; vỡ mảnh răng cửa hàm dưới trái; có vết sưng ở vùng ngực phải.

Anh Dũng được kết luận thương tích nặng vùng mặt.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, vụ việc này được xử lý như thế nào, xử lý đến đâu, trước tiên phụ thuộc vào yêu cầu của người bị hại. Trong trường hợp người đàn ông bị thương tích có đơn đề nghị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích, đồng thời kết quả giám định thương tích cho thấy có tỷ lệ thương tích, thì dù thương tích dưới 11%, CQĐT vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội Cố ý gây thương tích, theo quy định tại điều 134 BLHS, với tình tiết định khung là hành vi có tính chất côn đồ.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, trường hợp bị xử lý hình sự, người đàn ông hành hung người khác sẽ phải đối mặt với hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng tới 3 năm. Ngoài việc bị xử lý hình sự với chế tài có thể tới 3 năm tù, anh Vinh sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút và bồi thường một khoản tiền tổn thất về tinh thần không quá 50 tháng lương cơ bản.

"Trường hợp người bị hại không có đơn đề nghị xử lý hoặc rút đơn, cơ quan chức năng cũng sẽ xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ vật nuôi vì nhiều lỗi, trong đó có lỗi thả rông vật nuôi và hành hung gây thương tích đối với người khác. Theo quy định của pháp luật, người có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 5-8 triệu đồng.

Theo quy định của pháp luật, người nuôi chó phải xích, nhốt, giữ trong khuôn viên của gia đình mình. Trường hợp đưa chó ra khỏi khuôn viên của gia đình phải đeo rọ mõm hoặc xích có người dắt, đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. Trường hợp đưa chó ra nơi công cộng mà không có người dắt, không xích (thả rông) mà chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đến 2 triệu đồng. Hành vi này còn thể hiện ý thức kém trong việc thực hiện nếp sống văn minh, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, an toàn công cộng. Nếu không may trường hợp con chó cắn cháu bé gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong, lúc này người chủ chó còn có thể bị xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người, theo điều 295 BLHS.

Theo luật sư Cường, hành vi của chủ vật nuôi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tâm lý của nạn nhân. Hành vi côn đồ trước mặt trẻ em như vậy là rất đáng trách, đáng lên án. Sự việc này sẽ tạo ra cú sốc tâm lý đối với cháu bé và đối với cha của cháu bé. Hành vi của chủ vật nuôi rõ ràng không phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục, xâm phạm đến sức khỏe của người khác. Mặc dù sau khi sự việc xảy ra, người đàn ông này đã tỏ ra hối lỗi, xin lỗi người bị hại và không còn gì để bào chữa cho hành vi sai trái của mình, tuy nhiên cũng cần phải có mức xử lý phù hợp để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.