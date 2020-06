Nam thanh niên truy đuổi tên cướp tiệm vàng kể lại khoảnh khắc bị vung dao đâm chém

Trưa 29/6, Phan Quốc H. (22 tuổi, trú tại thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) vẫn đang nằm điều trị tại phòng hậu phẫu, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

Hiện tại sau gần 3 ngày điều trị, H. vẫn đang được các bác sĩ theo dõi. Gia đình cũng đưa nam thanh niên này đi chụp chiếu và đang chờ kết quả.

Có mặt ở bệnh viện chăm sóc cho con trai, bà Nguyễn Thị Anh (43 tuổi, mẹ H.) cho biết, đêm 26/6 khi đang ở nhà thì bà nhận được tin con trai bị đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Ngay trong đêm bà Anh tức tốc từ Hoà Bình xuống Hà Nội. Nhìn thấy con trai bị thương nguy cấp người mẹ vô cùng lo lắng.

“Từ qua tới nay nhiều người biết tin con gặp nạn cũng đến động viên gia đình. Tôi giờ chỉ mong muốn con sớm bình phục lại. Sắp tới con sắp phải thi tốt nghiệp nhưng với tình hình này có khi phải làm đơn tạm lùi lại thi sau”, bà Anh lo lắng.

Nằm trên giường bệnh, H. còn khá mệt mỏi. Anh cho biết, đây chỉ là việc làm bình thường và ai trong hoàn cảnh trên cũng sẽ làm như vậy nên không muốn chia sẻ nhiều.

Theo lời H., vào đêm 26/6, trên đường đi làm thêm về ở trong ngõ Mễ Trì Thượng thì nghe tiếng hô ‘cướp cướp’. Đúng lúc này tên cướp từ phía xa chạy theo hướng của anh.

Thấy vậy H. liền lái xe chắn ngang đường mục đích chặn đối tượng nhưng không may xe bị trượt ngã. Trong lúc giằng co H. bị đối tượng cầm dao bầu đâm một nhát từ phía sau lưng gây thủng phổi, mất nhiều máu.

Đối tượng Nguyễn Khắc Hải tại cơ quan công an.

“Trong tình huống cấp bách ai cũng sẽ làm như vậy giống tôi. Tiếc rằng điều không may đã xảy ra với tôi. Giờ tôi mong muốn bản thân sớm bình phục để quay trở lại với công việc học tập”, H. nói.Ngày 28/6, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Hải (SN 1992, trú tại quận Nam Từ Liêm).