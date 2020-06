Kinh hoàng số dao, kiếm hơn 50 thanh niên chuẩn bị để chém nhau

Rạng sáng 29/6, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã triệu tập, bắt nhóm thanh niên chém nhau trên phố vào tối 28/6 tại đoạn đường Ama Khê - Ama Sa (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Qua điều tra, truy bắt, công an xác định do mâu thuẫn từ trước, tối 28/6 Nguyễn Khoa (32 tuổi) kéo hơn 30 thanh niên mang theo dao, rựa, kéo đến nhà của Thái Phi Trung (29 tuổi, trú tại số 40 A Ma Sa, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuật) để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Trung tập hợp khoảng 20 thanh niên cũng với các vũ khí nóng gồm dụng dao, rựa, chai thủy tinh đựng xăng “tiếp đón” nhóm của Khoa Theo người dân tại hiện trường, hai nhóm dùng vũ khí nóng là dao rựa, bom xăng rượt đuổi, ẩu đả nhau như trên phim. Họ mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm, hằm hằm sát khí, còn có người cầm súng. Trận hỗn chiến làm ít nhất một người bị thương ở chân do bị rựa chém trúng. Ngay sau đó, công an đã có mặt và triển khai đồng loạt các biện pháp để ngăn chặn vụ việc, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 2 ôtô, 12 cây rựa, 1 dao, 7 chai thủy tinh chai xăng... Nhiều thanh niên trốn thoát, vứt lại vũ khí trên đường chạy. Hiện công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục cử cán bộ, chiến sĩ truy bắt các thanh niên liên quan trong vụ hỗn chiến nêu trên.









Rạng sáng 29/6, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã triệu tập, bắt nhóm thanh niên chém nhau trên phố vào tối 28/6 tại đoạn đường Ama Khê - Ama Sa (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Qua điều tra, truy bắt, công an xác định do mâu thuẫn từ trước, tối 28/6 Nguyễn Khoa (32 tuổi) kéo hơn 30 thanh niên mang theo dao, rựa, kéo đến nhà của Thái Phi Trung (29 tuổi, trú tại số 40 A Ma Sa, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuật) để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Trung tập hợp khoảng 20 thanh niên cũng với các vũ khí nóng gồm dụng dao, rựa, chai thủy tinh đựng xăng “tiếp đón” nhóm của Khoa Theo người dân tại hiện trường, hai nhóm dùng vũ khí nóng là dao rựa, bom xăng rượt đuổi, ẩu đả nhau như trên phim. Họ mặc đồ đen, đội mũ bảo hiểm, hằm hằm sát khí, còn có người cầm súng. Trận hỗn chiến làm ít nhất một người bị thương ở chân do bị rựa chém trúng. Ngay sau đó, công an đã có mặt và triển khai đồng loạt các biện pháp để ngăn chặn vụ việc, bắt giữ 9 đối tượng , thu giữ 2 ôtô, 12 cây rựa, 1 dao, 7 chai thủy tinh chai xăng... Nhiều thanh niên trốn thoát, vứt lại vũ khí trên đường chạy. Hiện công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục cử cán bộ, chiến sĩ truy bắt các thanh niên liên quan trong vụ hỗn chiến nêu trên.