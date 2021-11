Nam thanh niên trộm xe máy của bạn để trả tiền mua điện thoại

Ngày 8/11, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Hà Ngọc Bảo (SN:2001; HKTT: Thanh Chương, Nghệ An) do có hành vi trộm xe máy của bạn để trả tiền mua điện thoại.

Hà Ngọc Bảo tại cơ quan Công an. Hà Ngọc Bảo khai nhận làm giao hàng nên phải có điện thoại thông minh để phục vụ công việc. Để mua điện thoại, Bảo đã vay mượn số tiền 10 triệu đồng. Thời gian giãn cách xã hội, Bảo bị mất thu nhập nên không thể trả nợ và đã bị chủ nợ thúc ép. Trong lần mượn chìa khóa của anh Th. (cùng khu trọ tại ngách 2/379, đường Xuân Phương) để mở khóa cổng, Bảo phát hiện trong chùm chìa khóa có chìa khóa xe máy nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để lấy tiền trả nợ. Bảo mở khóa đĩa sau xe và vứt lại ổ khóa rồi đi xe máy về Nghệ An. Trên đường, Bảo nhận được tin nhắn của anh Th. thông báo đã trình báo Công an, thì Bảo nhắn lại đã cầm cố chiếc xe lấy 10 triệu đồng và ngỏ ý muốn mượn tiền bị hại. Anh Th. đồng ý cho Bảo vay 8 triệu. Bảo nhờ K. mang xe ra gửi nhà xe Nhuận Năm và thu hộ 8 triệu đồng. Sau khi nhận được xe máy, anh Th. đã trình báo cơ quan Công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định và triệu tập đối tượng Hà Ngọc Bảo đến trụ sở làm việc. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ và củng cố tài liệu, hồ sơ xử lý vụ trộm xe máy của bạn để trả tiền mua điện thoại theo đúng quy định của pháp luật. >>> Xem thêm video: Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.