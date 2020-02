Nam thanh niên mua súng đồ chơi đến công ty cũ cướp tài sản

(Kiến Thức) - Do không có tiền tiêu xài, Doanh đã nảy sinh ý định cướp tài sản ở công ty cũ bởi biết nơi đây thường có nhiều tiền mặt. Nhưng khi thực hiện hành vi thì đối tượng bị phát hiện rồi bị bắt giữ.

Ngày 5/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh vừa tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Doanh (SN 1996; trú tại Tân An, Nghĩa Lộ, Yên Bái) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra của cơ quan Công an, do vừa nghỉ việc và chưa tìm được công ăn việc làm ổn định, lại chơi bời hoang phí nên đối tượng Doanh hết tiền tiêu xài. Từng làm nhân viên của Công ty TH (địa chỉ: xã Dục Tú, huyện Đông Anh), nên Hoàng Văn Doanh biết khá rõ nơi cất tiền cũng như các tài sản giá trị của công ty.