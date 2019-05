Nam thanh niên đâm người yêu nhiều nhát trong nhà trọ rồi lên nệm nằm nghỉ

Ngày 4/5, Công an TP Tân An (Long An) cho biết đang phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường tại khu vực nhà trọ Mai Thanh ở phố Thọ Cang, phường 5 để điều tra nguyên nhân cái chết của chị Phan Thị Thùy Linh (24 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang).



Nghi phạm chính liên quan vụ án nam thanh niên đâm người yêu nhiều nhát là Nguyễn Huỳnh Lê (24 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang, bạn trai chị Linh).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing.vn

Theo Zing.vn thông tin, sáng 3/5, Linh và Lê đi chung xe máy tới thuê một nhà trọ ở khu phố Thọ Cang, phường 5, TP Tân An để nghỉ ngơi chờ tìm việc làm ở Long An.

Đến 18h cùng ngày, hai người xảy ra mâu thuẫn nên lớn tiếng cự cãi do chị Linh đòi quay trở lại quê. Trong lúc tức giận, Lê cầm dao trong phòng đâm chị Linh nhiều nhát.

Theo Petrotimes.vn, thấy chị Linh nằm im, Lê khóa chốt cửa rồi lên nệm nằm nghỉ.

Gần 30 phút, nhìn thấy người tình của mình mất nhiều máu , gương mặt tím tái, Lê hoảng hốt mở cửa phòng tri hô để mọi người hỗ trợ đưa cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng lại mất quá nhiều máu, chị Linh đã không qua khỏi.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.