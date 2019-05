Hiện trường vụ kẻ lạ mặt cầm dao xông vào chém 5 học sinh

Sáng 3/5, một thanh niên địa phương đã xông vào trường Tiểu học Đồng Lương (xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) dùng dao đâm chém 5 học sinh và một cô giáo. Ngôi trường này nằm cách trung tâm TP Thanh Hóa gần 100 km. Trường Tiểu học Đồng Lương có hơn 400 học sinh với ba khu. Khu chính - nơi xảy ra án mạng có 10 lớp với 232 em. Công an Thanh Hóa xác định kẻ gây án là Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, trú xã Đồng Lương). Sáng 3/5, anh ta đã đột nhập vào ngôi trường và tìm đến dãy nhà 2 tầng. Tại đây, Minh theo cầu thang, chạy bộ lên tầng 2. Hắn xông vào lớp 5A rồi lạnh lùng dùng dao đâm học sinh Lê Hữu Phước (11 tuổi). Phát hiện sự việc, cô giáo Trần Thị Thanh (41 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A) đã giằng co, can ngăn. Tuy nhiên, kẻ gây án vùng ra khiến nữ giáo viên ngã xuống lớp. Chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm tại lớp học đã được nhà chức trách thực hiện xong. Dưới các dãy bàn ghế còn sót lại những đôi dép của học sinh bỏ lại sau khi tháo chạy trước cảnh tượng kinh hoàng. Bàn học - nơi nạn nhân Phước ngồi được đưa ra ngoài lớp sau khi cảnh sát khám nghiệm xong. Trên bàn học vẫn còn vương những vết máu. Trên đường tháo chạy ra khỏi trường, Đỗ Mãnh Chiểu Minh còn đâm chém loạn xạ khiến 4 học sinh khác bị thương. Ông Lê Thiên Quang, Hiệu trưởng Tiểu học Đồng Lương, cho biết trường có bảo vệ túc trực và khóa cổng. "Không rõ kẻ lạ mặt vào trường bằng cách nào", ông Quang nói. Trường Tiểu học Đồng Lương được bao quanh bởi tường rào xây và một phần được rào thép gai. Nam hiệu trưởng nhận định có thể nghi phạm đã vượt rào vào bên trong và gây án. Trường có bảo vệ nhưng đã không phát hiện kịp thời. Xã Đồng Lương - nơi xảy ra vụ án, cách TP Thanh Hóa gần 100 km. Ảnh: Google Maps.

