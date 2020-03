Trước đó, ngày 12/3, Ma Doãn Tú một mình điều khiển xe mô tô đến thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá, khi điều khiến mô tô Tú không đội mũ bảo hiểm. Khi gặp Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an huyện Chiêm Hoá yêu cầu kiểm tra Tú đã không xuất trình giấy tờ.

Tuy nhiên, Tú không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ và có hành vi rút chìa khoá xe mô tô đặc chủng của Tổ tuần tra. Sau đó, Tú tự cởi áo của mình chửi bới, lăng mạ gây mất trật tự và bỏ đi không làm việc. Tổ công tác đã mời người chứng kiến và lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Ngày 18/3, Công an huyện Chiêm Hoá ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức phạt: 6.250.000 đồng đối về hành vi: Cản trở kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; Không có Giấy phép lái xe; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” đối với Ma Doãn Tú.

L ãnh đạo Công an huyện Chiêm Hóa cho biết thêm: " Nam thanh niên chửi bới, rút chìa khoá xe đặc chủng của tổ CSGT Ma Doãn Tú hiện đang làm lao động tự do và không có tiền án tiền sự. Cơ quan đề nghị mọi người tham gia giao thông chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho chính bản thân".

