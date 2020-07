Nam thanh niên bị người phụ nữ hơn tuổi đâm chết trong phòng trọ

Ngày 14/7, Công an quận Phú Nhuận, TP HCM đã bàn giao đối tượng Đỗ Thị Kim Ánh (40 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cho cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Ng.M.Q. (37 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

Ánh tại cơ quan công an.

Theo điều tra, tối 11/7, người dân nghe tiếng la hét phát ra từ căn nhà trọ ở đường Cầm Bá Thước, phường 7, quận Phú Nhuận của Anh.

Lúc này, mọi người chạy qua thì phát hiện anh Q. với nhiều vết thương trên người đang thoi thóp cạnh đó là Ánh.

Mọi người đưa anh Q. đi cấp cứu. Ánh cũng thay quần áo và đi tới bệnh viện. Vừa tới nơi, Ánh hay tin anh Q. do vết thương quá nặng đã tử vong nên lẩn trốn.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Qua điều tra, công an xác định Ánh là nghi can đâm chết anh Q . nên truy xét.

Ngày 12/7, trinh sát công an đã bắt giữ được Ánh. Tại công an, Ánh khai nhận hành vi phạm tội của mình.