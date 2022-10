Nam học sinh bị đâm nhiều nhát, cướp xe máy ở Lạng Sơn

Ngày 5/10, thông tin từ Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ nam học sinh bị tấn công, cướp xe máy vừa xảy ra trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 4/10. Thời điểm trên, một nam học sinh tại huyện Hữu Lũng đã bị một đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát, cướp xe máy.

Tiếp nhận tin báo, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hữu Lũng đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm sau vài giờ gây án. Nghi phạm là một nam thanh niên còn khá trẻ.

Hiện công an đang đấu tranh, lấy lời khai của nghi phạm. Danh tính nghi phạm chưa được công an cung cấp. Về phía nạn nhân rất may chỉ bị trọng thương phần mềm, hiện đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.