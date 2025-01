Mùng 1 Tết Ất Tỵ, người dân TP HCM hân hoan du xuân

Sắc xuân tràn ngập khắp các con phố, tạo nên khung cảnh tươi vui, rộn ràng. Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống từ sáng tại các điểm vui chơi, tham quan như Nhà thờ Đức Bà, Hồ Con Rùa, Công viên 23/9, Công viên Bạch Đằng, Đường hoa Nguyễn Huệ và Công viên Văn hóa Suối Tiên, dòng người bắt đầu đổ về từ sáng sớm. Nhiều gia đình tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên những tiểu cảnh rực rỡ sắc màu, hòa mình vào không khí xuân đầy hứng khởi. (Ảnh: Bảo Giang) Không chỉ là dịp để du xuân, ngày đầu năm mới còn mang đến hy vọng và những lời chúc tốt đẹp cho một năm an khang, thịnh vượng. TP HCM sáng Mùng 1 Tết không chỉ đẹp hơn mà còn tràn đầy sức sống, thể hiện rõ nét không khí lễ hội và niềm vui của người dân thành phố. (Ảnh: Bảo Giang) Ghi nhận tại Công viên văn hóa Suối Tiên vào sáng Mùng 1 Tết. (Ảnh: Bảo Giang) Công viên Văn hóa Suối Tiên, dòng người bắt đầu đổ về từ sáng sớm. (Ảnh: Bảo Giang) Trong không khí rộn ràng của ngày đầu năm mới tại TP HCM, nhiều người dân hào hứng chia sẻ cảm xúc khi đi du xuân và đón chào năm mới. Chị Trần Ngọc Thanh Xuân, quận Tân Bình cũng không giấu được niềm vui: "Gia đình em năm nào cũng đón năm mới cùng nhau, cảm giác rất hạnh phúc và phấn khởi. Sáng mùng 1, không khí xung quanh thật náo nhiệt, ai cũng háo hức đón chào một năm mới an lành." (Ảnh: Bảo Giang) Anh Đức An chia sẻ: "Gia đình mình cũng như tất cả mọi người ở đây đều rất vui vẻ, háo hức chào đón năm mới. Mình mong rằng năm tới sẽ mang đến nhiều may mắn, an khang, thịnh vượng cho mọi người. Hy vọng ai cũng có một cuộc sống tốt đẹp hơn." (Ảnh: Bảo Giang) Hàng ngàn người dân đi chùa vào rạng sớm Mùng 1 tại TP HCM. (Ảnh: Bảo Giang) Cùng chung niềm hy vọng, anh Nguyễn Hoàng Quân, quận 8 bày tỏ mong muốn: "Năm mới Ất Tỵ sẽ phát triển, và năm sau sẽ còn phát triển hơn nữa. Ở đây tôi được trải nghiệm những trò chơi dân gian, cho người dân trải nghiệm viết thư pháp thật sự rất phấn khởi." (Ảnh: Bảo Giang) Công viên văn hóa Suối Tiên. (Ảnh: Bảo Giang)

Sắc xuân tràn ngập khắp các con phố, tạo nên khung cảnh tươi vui, rộn ràng. Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống từ sáng tại các điểm vui chơi, tham quan như Nhà thờ Đức Bà, Hồ Con Rùa, Công viên 23/9, Công viên Bạch Đằng, Đường hoa Nguyễn Huệ và Công viên Văn hóa Suối Tiên, dòng người bắt đầu đổ về từ sáng sớm. Nhiều gia đình tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên những tiểu cảnh rực rỡ sắc màu, hòa mình vào không khí xuân đầy hứng khởi. (Ảnh: Bảo Giang) Không chỉ là dịp để du xuân, ngày đầu năm mới còn mang đến hy vọng và những lời chúc tốt đẹp cho một năm an khang, thịnh vượng. TP HCM sáng Mùng 1 Tết không chỉ đẹp hơn mà còn tràn đầy sức sống, thể hiện rõ nét không khí lễ hội và niềm vui của người dân thành phố. (Ảnh: Bảo Giang) Ghi nhận tại Công viên văn hóa Suối Tiên vào sáng Mùng 1 Tết. (Ảnh: Bảo Giang) Công viên Văn hóa Suối Tiên, dòng người bắt đầu đổ về từ sáng sớm. (Ảnh: Bảo Giang) Trong không khí rộn ràng của ngày đầu năm mới tại TP HCM, nhiều người dân hào hứng chia sẻ cảm xúc khi đi du xuân và đón chào năm mới. Chị Trần Ngọc Thanh Xuân, quận Tân Bình cũng không giấu được niềm vui: "Gia đình em năm nào cũng đón năm mới cùng nhau, cảm giác rất hạnh phúc và phấn khởi. Sáng mùng 1, không khí xung quanh thật náo nhiệt, ai cũng háo hức đón chào một năm mới an lành." (Ảnh: Bảo Giang) Anh Đức An chia sẻ: "Gia đình mình cũng như tất cả mọi người ở đây đều rất vui vẻ, háo hức chào đón năm mới. Mình mong rằng năm tới sẽ mang đến nhiều may mắn, an khang, thịnh vượng cho mọi người. Hy vọng ai cũng có một cuộc sống tốt đẹp hơn." (Ảnh: Bảo Giang) Hàng ngàn người dân đi chùa vào rạng sớm Mùng 1 tại TP HCM. (Ảnh: Bảo Giang) Cùng chung niềm hy vọng, anh Nguyễn Hoàng Quân, quận 8 bày tỏ mong muốn: "Năm mới Ất Tỵ sẽ phát triển, và năm sau sẽ còn phát triển hơn nữa. Ở đây tôi được trải nghiệm những trò chơi dân gian, cho người dân trải nghiệm viết thư pháp thật sự rất phấn khởi." (Ảnh: Bảo Giang) Công viên văn hóa Suối Tiên. (Ảnh: Bảo Giang)