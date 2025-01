Người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân đi lễ chùa đầu năm, cầu những điều tốt đẹp trong năm mới. Dịp này, người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận cũng nô nức du xuân, đi lễ ở những ngôi chùa nổi tiếng của Hà Nội như: Trấn Quốc, Ngọc Sơn, Phủ Tây Hồ... Ghi nhận tại Chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ, Hà Nội) thời điểm 10h sáng 29/1 (tức mùng 1 Tết), dòng người nườm nượp đổ về đây đi lễ, cầu may ngày đầu năm mới. Việc đi lễ đầu năm, đặc biệt là sáng mùng 1 Tết Âm lịch đã trở thành thói quen của nhiều người dân Thủ đô. Không chỉ người Việt Nam, nhiều du khách nước ngoài cũng hào hứng tìm hiểu về lịch sử chùa Trấn Quốc. Du khách nước ngoài cũng dâng hương khi tiến vào thăm quan chùa Trấn Quốc trong sáng mùng 1 Tết. Không gian sân bên ngoài cũng trở nên đông đúc, nhiều thời điểm chật kín người dân và phật tử tới thắp hương. Đã thành truyền thống gia đình, cứ mỗi dịp đầu Xuân, nhiều gia đình lại đi lễ chùa Trấn Quốc bên Hồ Tây. Năm nay nhiều gia đình cũng thả phóng sinh một lồng chim sẻ, cầu mong một năm mới sức khỏe, thuận buồm xuôi gió. Mỗi dịp Tết đến xuân về, đi lễ chùa cầu bình an, may mắn đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh trong tâm thức của người Việt. Mời quý độc giả xem video: Nét đẹp đi lễ chùa ngày Rằm tháng Giêng. Nguồn: THBT.

