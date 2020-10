Mưa lũ lớn miền Trung: Thiệt hại nặng nề, nguy cơ tiếp tục bị ảnh hưởng ATNĐ

32 người chết mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập



Thông tin mới nhất liên quan thiệt hại do mưa lũ lớn ở các tỉnh miền Trung, báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, đến 22h ngày 11/10, mưa lũ đã khiến 18 người chết (15 người do bị lũ cuốn, 3 thuyền viên trên biển) và 14 người hiện đang mất tích (10 người do lũ cuốn; 4 thuyền viên trên biển).

Mưa lũ đã làm 382 nhà bị sập đổ, hư hỏng, 109.034 nhà bị ngập. 108 điểm Quốc lộ, 8.656m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi); 11 điểm ngập (Quảng Bình 02; Thừa Thiên Huế 09).

Ngành giao thông đã lập rào chắn, trực điều tiết giao thông và tổ chức khắc phục các sự cố. Hiện tình trạng ngập lụt, sạt lở còn gây ách tắc ở một số vị trí trên các tuyến giao thông chính như: Quốc lộ 1A, 49A, 49B (Thừa Thiên Huế); đường hồ Chí Minh nhánh Tây, Quốc lộ 9 (Quảng Trị); Quốc lộ 15 (Quảng Bình). 70 điểm trường bị ngập (Quảng Bình 28, Quảng Trị 1; Đà Nẵng 11, Quảng Nam 30).

Mưa lũ gây ngập lụt tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: CAĐN

Ngoài ra, mưa lũ lớn đã khiến 584ha lúa, 3.879ha hoa màu bị ngập, vùi lấp; 2.141ha thủy sản bị thiệt hại; 271 con gia súc, 150.489 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Trong đó, riêng về thiệt hại do bão số 6 gây ra tại Quảng Ngãi đã khiến 8 người bị thương; 72 nhà bị thiệt hại, hư hỏng; 535ha hoa màu, hành bị thiệt hại; 219 ha cây ăn quả, cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 1.000 cây xanh bị gãy đổ; 36ha tôm bị thiệt hại; 35 điểm giao thông bị ngập, sạt lở ách tắc, nhiều cột điện bị gãy đổ gây mất điện tại các huyện Bình Sơn, Mộ Đức.

Hiện nay, tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị vẫn tiếp tục diễn ra và khả năng còn kéo dài, đặc biệt tại: Quảng Bình (Lệ Thủy, Quảng Ninh); Quảng Trị (Đắkrông, TX. Quảng Trị); Thừa Thiên Huế (Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền, TP. Huế, TX. Hương Thủy, Hương Trà); Quảng Nam (Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, TP Tam Kỳ); Quảng Ngãi (Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, TP Quảng Ngãi). Tính đến 22h/11/10, còn 176 xã, phường/94.277 hộ bị ngập (giảm 30 xã, phường/14.757 hộ so với ngày 10/10), độ ngập sâu từ 0,3m đến 1,8m, cá biệt có nơi ngập sâu đến 3m (Quảng Bình 32 xã; Quảng Trị 80 xã; Thừa Thiên Huế 54 xã/phường; Đà Nẵng 10 xã/phường, Quảng Nam 16 xã).

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

Sáng ngày 12/10, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và tình hình mưa.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Phúc Lâm – Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, lúc 7h sáng 12/10, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

"Gần như chắc chắn áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão vào trong ngày hôm nay, sớm nhất là trưa hoặc chiều nay sẽ mạnh lên thành bão. Hướng di chuyển chủ yếu Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km” - ông Hoàng Phúc Lâm nói và cho biết, hiện nay không khí lạnh vẫn tồn tại nên dự báo diễn biến cơn bão sẽ rất phức tạp.

Theo ông Lâm, các dự báo có hai kịch bản được đưa ra, kịch bản lớn hơn là bão sẽ đi hướng Tây Tây Bắc qua đảo Hải Nam, xuống vịnh Bắc Bộ thì khi đó diễn biến về cường độ và hướng di chuyển rất khó lường. Khả năng thứ hai bão sẽ đi thấp hơn nếu như không khí lạnh được bổ sung mạnh hơn, khi đó bão sẽ đi phía nam đảo Hải Nam, rồi đi vào vịnh Bắc Bộ. Cả hai kịch bản đều gây mưa ở Trung Bộ.

Hướng di chuyển của Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão.

Với kịch bản như Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn dự báo, trong 2-3 ngày tới ở Trung Bộ vẫn có mưa. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khoảng từ 150-300mm, có nơi trên 350mm, các tỉnh/thành Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng khoảng từ 80-150mm, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng từ 50-100mm. Khi bão gần bờ thì mưa sẽ tập trung ở Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trung Bộ có thể mưa lớn trở lại vào ngày 15 hoặc 16/10.

Ông Lâm cũng lưu ý, hiện nay phía nam Philippines có vùng thấp đang phát triển, khoảng ngày 15/10 sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông. Diễn biến cơn bão này sẽ phụ thuộc vào không khí lạnh và diễn biến cơn áp thấp nhiệt đới hiện tại.

Thai phụ rớt xuống thuyền mất tích khi vượt lũ đi sinh Sáng 12/10, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế vấn đang tổ chức tìm kiếm, cứu nạn một thai phụ bị mất tích trong lũ. Sáng cùng ngày, chị Hoàng Thị P. (trú ở thôn Phường Hóp, xã Phong An) có dấu hiệu trở dạ nên thuê thuyền đi sinh và có chồng đi cùng. Tuy nhiên, khi thuyền đang di chuyển ở khu vực ngập lụt trong thôn ra Quốc lộ 1, đoạn gần cầu vượt đường sắt thì sản phụ không may rớt xuống nước mất tích. Ngay sau đó, nhiều thợ lặn và phương tiện cứu hộ đã được đưa đến tìm kiếm nạn nhân nhưng hiện vẫn chưa có kết quả.

>>> Mời độc giả xem thêm video Mưa lũ gây thiệt hại ở miền Trung:

Nguồn: VTV 24