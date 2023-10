Mưa lớn ở miền Trung: Nơi cấp tập dọn bùn, nơi đóng cửa chạy lụt

Trong đợt mưa lớn những ngày qua, nhiều khu dân cư ở các vùng thấp trũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều bị nước lũ tràn vào, gây ngập úng kéo dài. Nước rút để lại lớp bùn đất dày. Giáo viên trường mầm non tranh thủ dọn dẹp vệ sinh khi nước lũ rút để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Tại Đà Nẵng, bùn non từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ tràn xuống khu vui chơi của trẻ em sau đợt mưa lớn trong hai ngày 13 và 14/10. Các tuyến đường gần Cụm công nghiệp Cẩm Lệ cũng bị bùn đất bủa vây. Hàng chục người và phương tiện cấp tập dọn bùn tràn ra đường sau mưa lớn. Trong khi đó, tại Quảng Nam, sáng 16/10, quốc lộ 1A đi qua xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh) ngập sâu 30-50cm. Tại điểm giao nhau giữa quốc lộ 1A xuống khu công nghiệp Tam Thăng nước lênh láng. Ngoài ra, các tuyến đường ở khu vực này đều ngập sâu, một số người dân phải đóng cửa nhà đi sơ tán. Hàng trăm công nhân khu công nghiệp Tam Thăng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đứng "chôn chân" trên đường, không thể đến chỗ làm vì nước ngập. Một số người dân xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh đến sáng nay phải lội nước dắt trâu, bò lên nơi cao ven tuyến quốc lộ để tránh lũ. Trước đó, vào chiều 15/10, mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Tam Kỳ ngập sâu. Khu vực chợ Tam Kỳ ngập sâu sau đợt mưa như trút nước, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các tiểu thương và sinh hoạt của người dân trong khu vực. Người dân, tiểu thương chợ Tam Kỳ chủ động dọn hàng, kê cao vật dụng và đóng cửa để giảm thiểu việc hại khi nước dâng cao. Đến sáng 16/10, lượng mưa đã giảm nhưng quanh khu vực chợ Tam Kỳ nước vẫn rút chậm, chợ tạm thời đóng cửa. Theo dự báo, từ ngày 16/10 đến ngày 18/10, khu vực Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội mưa lớn và ngập úng diện rộng (Nguồn: VTV24)

