Á hậu Phương Nga bị chồng tung ảnh "dìm hàng" không thương tiếc

Mới đây, Bình An - chồng Á hậu Phương Nga đã đăng tải bức ảnh "dìm hàng" bà xã sau khi "uống 2 chén". Nam diễn viên viết: "Sinh nhật này là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy uống 2 chén. Thôi thì, ngồi trông vợ tí vậy". Xem bức ảnh "dìm hàng" vợ của Bình An, nhiều khán giả không nhịn được cười. Một số khác lo lắng cho sự an toàn của nam diễn viên khi công khai bức ảnh này. Đây không phải là lần đầu Bình An đăng ảnh hài hước về vợ. Trước đó, anh từng đăng tải ảnh Phương Nga ngủ trên xe với biểu cảm cực hài hước. Hai năm kể từ ngày về chung một nhà, Bình An - Phương Nga có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Bình An từng dí dỏm kể về cuộc sống hôn nhân bên vợ Á hậu: "Kể từ ngày đeo nhẫn trên tay kể ra cuộc sống cũng nhàn, ngoài đi làm cả ngày ra thì chẳng phải làm gì cả chỉ phải làm hết việc nhà thôi... Tiền thì tiêu không cần phải nghĩ, ngày 500 nghìn đồng. Mình to mồm thế thôi chứ thực ra lấy vợ và có vợ cũng vui, vui cực kỳ các bạn ạ. Hãy như mình, lấy vợ sớm vào các bạn nhé". Nam diễn viên nói thêm. Bình An và Phương Nga cũng không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường thú vị, mang đến tiếng cười cho cư dân mạng và người hâm mộ. Mới đây, Phương Nga chia sẻ chuyện vợ chồng cô đã tậu thêm căn nhà ở TP HCM để tiện cho công việc. Nàng Á hậu cho biết thời gian tới, vợ chồng cô sẽ chuyển hẳn vào TP HCM để sinh sống và làm việc. Phương Nga cho biết, bố mẹ cô dự định sau khi nghỉ hưu sẽ chuyển hẳn vào TP HCM sinh sống, còn chị gái của cô định cư ở đây đã lâu. Bà xã Bình An cho rằng, việc chuyển hẳn vào sống ở TP HCM sẽ mang cho vợ chồng cô nhiều cơ hội, trải nghiệm hơn trong công việc cũng như cuộc sống.

Mới đây, Bình An - chồng Á hậu Phương Nga đã đăng tải bức ảnh "dìm hàng" bà xã sau khi "uống 2 chén". Nam diễn viên viết: "Sinh nhật này là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy uống 2 chén. Thôi thì, ngồi trông vợ tí vậy". Xem bức ảnh "dìm hàng" vợ của Bình An, nhiều khán giả không nhịn được cười. Một số khác lo lắng cho sự an toàn của nam diễn viên khi công khai bức ảnh này. Đây không phải là lần đầu Bình An đăng ảnh hài hước về vợ. Trước đó, anh từng đăng tải ảnh Phương Nga ngủ trên xe với biểu cảm cực hài hước. Hai năm kể từ ngày về chung một nhà, Bình An - Phương Nga có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Bình An từng dí dỏm kể về cuộc sống hôn nhân bên vợ Á hậu: "Kể từ ngày đeo nhẫn trên tay kể ra cuộc sống cũng nhàn, ngoài đi làm cả ngày ra thì chẳng phải làm gì cả chỉ phải làm hết việc nhà thôi... Tiền thì tiêu không cần phải nghĩ, ngày 500 nghìn đồng. Mình to mồm thế thôi chứ thực ra lấy vợ và có vợ cũng vui, vui cực kỳ các bạn ạ. Hãy như mình, lấy vợ sớm vào các bạn nhé". Nam diễn viên nói thêm. Bình An và Phương Nga cũng không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường thú vị, mang đến tiếng cười cho cư dân mạng và người hâm mộ. Mới đây, Phương Nga chia sẻ chuyện vợ chồng cô đã tậu thêm căn nhà ở TP HCM để tiện cho công việc. Nàng Á hậu cho biết thời gian tới, vợ chồng cô sẽ chuyển hẳn vào TP HCM để sinh sống và làm việc. Phương Nga cho biết, bố mẹ cô dự định sau khi nghỉ hưu sẽ chuyển hẳn vào TP HCM sinh sống, còn chị gái của cô định cư ở đây đã lâu. Bà xã Bình An cho rằng, việc chuyển hẳn vào sống ở TP HCM sẽ mang cho vợ chồng cô nhiều cơ hội, trải nghiệm hơn trong công việc cũng như cuộc sống.