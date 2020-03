Mưa đá kinh hoàng tại Lào Cai, Yên Bái, xe máy, cột điện đổ ngổn ngang

Trận mưa lốc bắt đầu khoảng 19h30' với lượng mưa to đến rất to. Sau đó khoảng 30 phút, điện lưới mất, thành phố Yên Bái chìm trong bóng tối với ngổn ngang cây cối, băng rôn, khẩu hiểu bị gió cuốn đi. (Ảnh do người dân cung cấp) Mưa đá hạt to gây ảnh hưởng thiệt hại lớn cho người dân. Giáp với Yên Bái là Lào Cai cũng xuất hiện mưa đá. (Ảnh NDCC). Giông tố khiến cho nhiều mái nhà bị tốc mái và đồ dùng bay xuống đường. (Ảnh NDCC).Mưa đá và giông tố khiến cho nhiều người gặp nạn, đường xá ngổn ngang. (Ảnh NDCC). Những hạt mưa đá to bằng viên bi rơi xuống nhà dân. (Ảnh NDCC). Cơn mưa đá khiến cho người dân nơi đây khá bất ngờ. (Ảnh NDCC). Mưa và giông lốc lớn làm tốc mái, mưa đá rơi ở phòng ngủ 1 gia đình ở Yên Bái. (Ảnh NDCC). Cơn mưa đá và giông tố khiến cho nhiều nơi bị chia cắt bởi mất điện và những vật cản bay chắn đường. (Ảnh NDCC). Nhiều người dân bỏ của chạy lấy người. (Ảnh NDCC). Cơn mưa đá và giông tố tạo nên cơn lũ quét gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân. (Ảnh NDCC). Những chiếc xe máy của người dân bị cuốn trôi ngoài đường. (Ảnh NDCC). Những chiếc ô tô hứng chịu hậu quả cơn mưa đá và giông tố. Trao đổi với báo chí, vị lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái cho biết, vào khoảng 19h10 tối cùng ngày, trên địa bàn TP Yên Bái có xảy ra giông lốc kèm theo mưa đá. Vị lãnh đạo này cho hay: "Do đường đi cơn lốc xuyên qua tâm thành phố nên nhiều cây cối bị đổ gãy, nhiều công trình xây dựng, nhà ở của người dân bị gió lốc tốc mái. Rất may không có thiệt hại về người".(Ảnh NDCC).

Trận mưa lốc bắt đầu khoảng 19h30' với lượng mưa to đến rất to. Sau đó khoảng 30 phút, điện lưới mất, thành phố Yên Bái chìm trong bóng tối với ngổn ngang cây cối, băng rôn, khẩu hiểu bị gió cuốn đi. (Ảnh do người dân cung cấp) Mưa đá hạt to gây ảnh hưởng thiệt hại lớn cho người dân. Giáp với Yên Bái là Lào Cai cũng xuất hiện mưa đá. (Ảnh NDCC). Giông tố khiến cho nhiều mái nhà bị tốc mái và đồ dùng bay xuống đường. (Ảnh NDCC). Mưa đá và giông tố khiến cho nhiều người gặp nạn, đường xá ngổn ngang. (Ảnh NDCC). Những hạt mưa đá to bằng viên bi rơi xuống nhà dân. (Ảnh NDCC). Cơn mưa đá khiến cho người dân nơi đây khá bất ngờ. (Ảnh NDCC). Mưa và giông lốc lớn làm tốc mái, mưa đá rơi ở phòng ngủ 1 gia đình ở Yên Bái. (Ảnh NDCC). Cơn mưa đá và giông tố khiến cho nhiều nơi bị chia cắt bởi mất điện và những vật cản bay chắn đường. (Ảnh NDCC). Nhiều người dân bỏ của chạy lấy người. (Ảnh NDCC). Cơn mưa đá và giông tố tạo nên cơn lũ quét gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân. (Ảnh NDCC). Những chiếc xe máy của người dân bị cuốn trôi ngoài đường. (Ảnh NDCC). Những chiếc ô tô hứng chịu hậu quả cơn mưa đá và giông tố. Trao đổi với báo chí, vị lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái cho biết, vào khoảng 19h10 tối cùng ngày, trên địa bàn TP Yên Bái có xảy ra giông lốc kèm theo mưa đá. Vị lãnh đạo này cho hay: "Do đường đi cơn lốc xuyên qua tâm thành phố nên nhiều cây cối bị đổ gãy, nhiều công trình xây dựng, nhà ở của người dân bị gió lốc tốc mái. Rất may không có thiệt hại về người".(Ảnh NDCC).