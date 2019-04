Ảnh: Mưa đá to như quả trứng gà trút xuống nhiều nơi ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (26/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Mường Lay (Điện Biên) 38.4 độ C, Mường La (Sơn La) 39.6 độ C, Sông Mã (Sơn La) 38.5 độ C, Yên Châu (Sơn La) 38.6 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39.1 độ C.

Tuy nhiên, đến chiều tối, nhiều tỉnh thành ở các khu vực trên đã xảy ra mưa đá như Hà Giang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nghệ An...

Tối 26/4, trả lời VTC News, chị Nguyễn Nhuần ở xã Nậm Ban (Mèo Vạc, Hà Giang) cho biết vào khoảng hơn 16h hôm nay, tại khu vực này đã xảy ra mưa đá có kích cỡ lớn, to như quả trứng gà.

" Mưa đá diễn ra trong khoảng 20-30 phút, kích cỡ viên đá khoảng 30mm. Khi đó, những viên đá ào ạt dội xuống nóc nhà, chúng tôi ở bên trong sợ quá không dám ra ngoài", chị Nhuần chia sẻ.



Theo chị Nhuần, trước khi có mưa đá lớn thì có trận mưa dông lớn ở huyện Yên Minh (Hà Giang) sau đó mới xuống huyện Mèo Vạc. Tại Mèo Vạc, chỉ xã Nậm Ban là xảy ra hiện tượng mưa đá, các xã lân cận không bị ảnh hưởng.

Trận mưa đá lớn vào chiều nay đúng thời điểm đang mùa trồng rau cải, ngô, đào của người dân, khiến nhiều cây con mới trồng bị dập nát.

Mưa đá trắng xóa nơi canh tác của người dân xã Nậm Ban. Trong khi đó tại Nghệ An, sau nhiều ngày nắng nóng oi bức, vào khoảng 14h hôm nay, dông kèm mưa đá kéo dài khoảng 5 phút xảy ra tại xã Nậm Càn (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An). Kích thước viên đá to bằng hạt ngô.



Đến chiều tối, nhiều tỉnh thành như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái... mới xuất hiện mưa đá.

Một số hình ảnh mưa đá ở một số tỉnh thành trong chiều và tối nay: