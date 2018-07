Ngắm hàng tường vi hồng lãng mạn bên tán phong xanh trên phố Hà Nội

Giữa tháng 1/2018, hàng trăm cây phong được trồng tại dải phân cách trên phố Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh. Từ những thân cây từng được nhiều người ví như ''cành củi khô'' đã mọc ra chồi non, rồi um tùm màu lá xanh, tràn đầy sức sống.



Những ngày gần đây, nhiều người tưởng rằng hàng phong xanh nở hoa màu hồng, nhưng không phải vậy. Đó là sắc hoa tường vi, được trồng xen giữa các cây phong.



Cả hai đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh được trồng ba tầng cây xanh với nhiều loại cây khác nhau ở dải phân cách giữa.



Tầng trên cùng là cây phong, tầng giữa là hoa tường vi cánh mỏng màu hồng và tầng dưới cùng là các loài hoa như: Râm bụt, trang đỏ,… được trồng theo từng đoạn.



Được biết, việc trồng cây xanh trên tuyến đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh nằm trong chương trình trồng thêm một triệu cây xanh (giai đoạn 2016 - 2020) ở Hà Nội, do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trực tiếp chỉ đạo.



Hiện, tất cả các cây được trồng đều phát triển tốt trên tuyến đường này. Gần đây, hoa tường vi cánh mỏng màu hồng ở tầng giữa và hoa râm bụt vàng tầng dưới cùng nở hoa rực rỡ, bắt mắt, thu hút người đi đường.



Hoa tường vi có tên khoa học là Rosa multiflora, hoặc Lagerstroemia indica Linn hay còn nhiều tên gọi khác như tầm xuân nhiều hoa, hồng nhiều hoa, tường vi Nhật, dã tường vi, thuộc họ hoa hồng.



Tường vi được trồng nhiều ở Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ. Ở Việt Nam, hoa được trồng ở Hà Nội và Đà Lạt.



Hoa tường vi tuy không sở hữu vẻ đẹp kiêu sa, đằm thắm như hoa hồng nhưng vẫn đầy quyến rũ bởi chúng mang màu sắc tự nhiên và sự mỏng manh, thuần khiết. Có nhiều loài tường vi khác nhau và mỗi loài lại sở hữu một màu sắc đặc trưng riêng biệt như tường vi trắng, hồng nhạt, tím và đặc biệt là tường vi đỏ thường cho nhiều chum hoa to và rực rỡ.

Hoa tường vi là loài hoa khá dễ trồng, có thân khá cao chừng 2m, quanh thân có gai bén. Lá tường vi có khía như lá hồng. Lúc hoa nở thì thành từng chùm ở ngọn, mỗi chùm khoảng năm đến bảy hoa.



Hoa không lớn nhưng bù lại sắc hoa khá rực rỡ và tươi sáng.



Bà Nguyễn Thị Thoa (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: Sáng nào tôi cũng đi tập thể dục qua cầu đi bộ trên đường Nguyễn Chí Thanh, mỗi ngày lại thấy hàng cây đổi khác. Từ những thân cây khô như cành củi, giờ đây, lá phong đã mọc đầy cành thật vui mắt. Đặc biệt, hoa tường vi cánh mỏng hồng và các hoa phía dưới đưa nở thật đẹp mắt. Tất cả đã tạo nên sức sống mới, diện mạo mới cho tuyến phố. Vào những ngày hè nóng bức, cứ mỗi khi ngắm nhìn hàng cây lãng mạn ấy, tôi lại thấy tâm hồn thư thái hẳn ra.

