Mẹ hành hạ con và cậu giao cấu với cháu ruột: “Hổ dữ còn không ăn thịt con“

Vụ việc người mẹ đẻ và cậu ruột bạo hành, chăn dắt chính các con cháu mình hành nghề ăn xin, thậm chí cậu ruột còn quan hệ với cháu đến mức mang thai đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. “Hổ dữ còn không ăn thịt con", huống hồ là mẹ ruột và cậu ruột lại có hành vi tàn ác với chính con, cháu mình đến như thế.

Người mẹ ruột ấy chí là Đào Thị Gái (trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Gái có chồng khi đang tuổi mới lớn và có hai người con gái. Sau đó chia tay người chồng đầu, Gái lấy chồng thứ 2 là anh T. tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và tiếp tục sinh thêm 5 người con. Sau khi người chồng thứ 2 qua đời, Gái cùng em trai ruột là Đào Văn Bé bạo hành và chăn dắt chính những đứa con của mình hành nghề ăn xin.

Đào Thị Gái và Đào Văn Bé tại cơ quan công an.

“Địa ngục trần gian” là từ để nói về cuộc sống của cả 7 người con của Gái trong thời gian sống cùng mẹ ruột và cậu ruột. Qua lời kể của các cháu nhỏ cũng như thông tin từ cơ quan điều tra cho thấy, khó có từ ngữ nào có thể lột trần hết hành vi tàn ác của người mẹ này và người cậu ruột.

Đối với 5 đứa con có chung với người chồng thứ 2, dù tuổi còn rất nhỏ từ 2 đến 10 tuổi đang trong độ tuổi ăn học cần sự yêu thương che chở của người mẹ, Gái cũng nhẫn tâm bắt các con nghỉ học, từ Đồng Nai về Bà Rịa – Vũng Tàu để đi ăn xin trong đường dây mà Gái chăn dắt.

Theo lời kể của D. con gái 10 tuổi của Gái, những ngày tháng xin ăn với các em thực sự là quãng thời gian địa ngục. Gái là mẹ ruột lẽ ra với thiên chức của một người mẹ phải yêu thương, đùm bọc mang lại nhưng điều tốt đẹp cho các con. Tuy nhiên, Gái lại coi các con như công cụ kiếm tiền từ nghề ăn xin thiên hạ. Những ngày con cái ốm, Gái vẫn bắt phải đi ăn xin. Thậm chí còn giao chỉ tiêu mỗi con phải xin được 900 nghìn đồng/ngày nếu không sẽ bị Gái và cậu ruột là Bé đánh đập và chích điện.

Thực tế không ít lần người cậu tàn nhẫn Đào Văn Bé đã dùng vợt muỗi, tháo phần vợt rồi gắn cây sắt vào thành cây chích điện. Gái không can ngăn, thậm chí còn chỉ đạo người cậu ruột chính điện vào chính các con của mình ở phần nhạy cảm như cổ và lưng. Người cậu này còn bắt con rết to cho cắn vào chân các cháu và có lần đánh cháu mình gãy răng, bầm tím cả cổ lưng.

Bạo hành các trẻ nhỏ đã là một tội ác, bạo hành chính con cháu ruột của mình thì đó là tột cùng của tội ác. Tuy nhiên, một sự thật rúng động khác cho thấy người cậu ruột này đã mất lương tâm của một con người khi làm việc loạn luân, quan hệ với cháu gái lớn của Gái với người chồng đầu tiên đến mức cháu Đ.T.H. (con thứ 2 của Gái với chồng đầu tiên) hai lần mang thai. Thời điểm bị Bé loạn luân quan hệ, H. chỉ mới 13 tuổi.

Gái là người mẹ, biết việc làm sai trái của em trai ruột mình với con gái mình nhưng không can ngăn, không tố giác, thậm chí khi con gái sinh con với em trai ruột, chính Gái là người ôm cháu ngoại đi xin ăn. Bé sơ sinh do bệnh nặng sau đó cũng qua đời và H. lại thêm một lần nữa mang thai với chính người cậu ruột của mình. Đáng chú ý, theo lời khai của Bé, đối tượng này còn quan hệ tình dục 2 lần với cháu ruột con đầu của Gái, hai lần khi cả 3 ngủ chung trong phòng trọ.

Cuộc trốn chạy của bé D cùng em trai về nhà bà nội để cùng bà phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu những người em còn lại cho thấy ngay cả những đứa con ruột dù tuổi còn rất nhỏ đã nhận thức được hành vi ác độc của mẹ và cậu ruột. Nếu không trốn chạy không biết tương lai các em sẽ thế nào khi tiếp tục là nạn nhân của nạn bạo hành, xâm hại trẻ em từ chính những “con quỷ dữ” mang danh những người thân thiết nhất.

Rùng mình, phẫn nộ là cảm giác chung của tất cả mọi người khi tiếp cận thông tin về vụ việc trên. Không ai có thể lý giải được vì sao Gái là mẹ ruột, Bé là cậu ruột mà cả hai lại gây ra những hành vi táng tận lương tâm, tàn ác tột cùng với chính con ruột cháu ruột mình. Căm phẫn người mẹ, người cậu ruột này bao nhiêu dư luận càng đau xót cho những đứa trẻ tội nghiệp kia bấy nhiêu. Con người không được chọn nơi sinh ra và 7 đứa trẻ tội nghiệp này cũng vậy, bi kịch của các em là được sinh ra và phải sống trong bàn tay của người mẹ ác độc, người cậu mất hết lương tri, tính người.

Cần những bản án thích đáng cho những kẻ mất nhân tính

Với hành vi đã gây ra, Đào Văn Bé (24 tuổi) đã bị Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa Vùng Tàu) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra làm rõ về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và hành vi ngược đãi hoặc hành hạ cháu. Bị can Đào Thị Gái (38 tuổi) cũng bị bắt tạm giam 2 tháng để điều tra làm rõ về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con ruột của mình.

Theo quy định của điều 145, Bộ luật Hình sự 2015 về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, Đào Văn Bé sẽ phải đối mặt với mức án từ 3 đến 10 năm tù do phạm tội 2 lần trở lên, đối với 2 người trở lên, có tính chất loạn luân, làm nạn nhân có thai, đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục.

Đối với hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con ruột của mình, Đào Thị Gái cũng sẽ phải nhận mức án tương tự do hành vi gây ra. Tuy nhiên, mức án nào đối với người mẹ này cũng không đủ để trả giá cho hành vi của “hổ dữ” đã gây ra cho chính những đứa con ruột thịt của mình.

Những đứa trẻ đã rời xa vòng tay tội ác của người mẹ, người cậu và được người thân, xã hội quan tâm chăm sóc. Ngày mai, 5 cháu nhỏ sẽ được đến trường, bé gái mang thai sẽ không còn phải sống trong nhục dục loạn luân của người cậu nhưng hậu quả của vụ việc trên đối với các em sẽ còn kéo dài, sự ám ảnh sẽ khó có thể nguôi ngoai. Bởi nỗi đau thể xác có thể vơi đi theo năm tháng nhưng nỗi đau tinh thần sẽ không thể vơi cạn khi những người gây ra nỗi đau, sự ám ảnh đó chính là những người thân ruột thịt.

Vụ việc đau xót trên một lần nữa là minh chứng cho nạn bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em ở nước ta vẫn diễn biến vô cùng phức tạp. Thời gian qua, không chỉ vụ việc trên, dư luận không ít lần đau xót khi chứng kiến nhiều đứa trẻ khác bị bạo hành như việc một bé trai ở Hà Nội bị cha đẻ bạo hành đến mức gãy xương sườn, rạn sọ não, vụ bé trai 1 tuổi bị mẹ ruột bạo hành dã man rồi bỏ rơi ở bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), bé trai 7 tuổi tại Kiên Giang bị chính cha đẻ tra tấn bằng cách đánh lõm đầu, dí thanh sắt nung đỏ vào má, vào tay khiến cháy da, sém thịt. Nghiêm trọng hơn nữa, vụ cháu bé ở Bình Phước thường xuyên bị nhân tình của mẹ đánh đập đến tím tái, hôn mê và tử vong. Những vụ việc trên cho thấy, đây là vấn đề nhức nhối toàn xã hội.

Do đó, liên quan đến vụ việc trên, dư luận đề nghị cần phải xử lý nghiêm minh kịp thời, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm, dành khung hình phạt cao nhất cho kẻ phạm tội trên các hành vi xâm hại trẻ em…Nhất là những kẻ phạm tội lại là người thân ruột thịt của các cháu bé nhưng lại gây ra những hành vi ác độc biến tuổi thơ của trẻ trở thành những ký ức hãi hùng về địa ngục trần gian thì càng không thể dung thứ.

