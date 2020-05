Mẹ bạo hành con trai ở Bình Dương: Mẹ ruột hay mẹ ghẻ?

Ngày 28/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ dùng tay bóp cổ, hai chân đạp liên tục vào một bé trai 5 tuổi đang nằm dưới nền nhà. Người phụ nữ vừa đánh bé trai vừa chửi thề, trong khi người cha của nạn nhân ngồi cạnh những không có biểu hiện can ngăn. Nhiều người đã phẫn nộ vì hành vi bạo hành của người này với cháu nhỏ.

Trao đổi về vụ việc, bà Bùi Thị Thúy Thơm, Phó Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương xác nhận, người phụ nữ đánh dã man bé trai trong video đang được chia sẻ trên mạng xã hội là người dân sống trên địa bàn. Người phụ nữ này là mẹ kế và bị tâm thần đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Hiện nay, các đơn vị liên quan đang có mặt tại hiện trường và lấy lời khai của những người liên quan nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh người mẹ ghẻ bạo hành con cắt từ video.

Công an xã An Bình cho biết, người phụ nữ bạo hành dã man bé trai 5 tuổi (con riêng của chồng) là bà T.L. (34 tuổi) nhà ở tổ 4, ấp Nước Vàng (huyện Phú Giáo, Bình Dương). Công an xã An Bình cho biết, trước khi vụ việc này xảy ra bà T.L. cũng từng bạo hành con nhiều lần. Khi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý thì phát hiện bà L. bị bệnh tâm thần. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên chính quyền địa phương làm hồ sơ cho bà T.L. được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định.