"Máy bay bà già" bị "phi công trẻ" dùng ảnh nóng tống tiền

Ngày 14/7, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang giữ Lê Văn Chiến (31 tuổi, ngụ xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Chiến và chị Hoàng Ngọc Huyền Trang (tên đã thay đổi, 38 tuổi, ngụ tỉnh Long An) có quen biết với nhau. Sau thời gian trò chuyện, cả 2 phát sinh tình cảm nam nữ và thường đi khách sạn “tâm sự”.

Mỗi lần “tâm sự” thì Chiến ghi lại ảnh nóng của người tình. Mới đây, cả 2 phát sinh mâu thuẫn nên chia tay. Sau đó, anh ta dùng hình ảnh nóng uy hiếp yêu cầu chị Huyền Trang đưa số tiền gần 100 triệu đồng.

Hình minh hoạ.

Nếu chị Huyền Trang không đồng ý thì Chiến sẽ đưa lên mạng cho mọi người biết. Lo sợ, chị Huyền Trang vờ đồng ý và báo công an.

Ngày 6/7, Chiến hẹn chị Huyền Trang tới khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức để giao tiền.

Khi Chiến đang nhận gần 100 triệu đồng của chị Huyền Trang thì công an ập vào bắt quả tang. Công an thu giữ gần 100 triệu đồng, thẻ nhớ Transcend 8Gb, xe máy.

Tại công an, Chiến thừa nhận hành vi dùng ảnh nóng tống tiền người tình. Công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

