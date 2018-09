Mâu thuẫn mua ma túy, xông vào nhà đâm người thân của bạn

(Kiến Thức) - Do Thạch không chịu trả tiền mua ma túy cho mình nên Dần cầm dao đến nhà và đâm nhầm người thân của Thạch khiến nạn nhân nhập viện cấp cứu.

Ngày 20/9, Công an thị xã An Khê (Gia Lai), cơ quan điều tra vừa bắt được nghi can Trần Minh Dần (SN 1998, trú phường Tây Sơn) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Tang vật của vụ án bị vứt sau vườn.