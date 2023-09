Mạo danh Quỹ đầu tư Carlyle VN lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Ngày 11/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho hay, nạn nhân cho biết, được hướng dẫn đầu tư thông qua ứng dụng Quỹ đầu tư Carlyle VN. Khi tham gia các buổi livestream, người đầu tư được tặng tiền, được “thầy” giới thiệu nhiều gói ưu đãi, có nhiều mã khuyến nghị, hướng dẫn đầu tư cổ phiếu tăng giá mạnh. Theo như quảng cáo, đầu tư giao dịch vào quỹ có thể nhận tiền về tài khoản đầu tư ngay sau khi đặt lệnh chốt và có thể đặt lệnh rút tiền luôn, nhanh hơn hẳn so với các sàn giao dịch thông thường.

Ảnh minh họa.

Các "thầy" quảng cáo với nạn nhân với mức lãi suất khủng 500% - 800% bằng cách dùng đòn bẩy. Nạn nhân được hướng dẫn mua mã cổ phiếu giao dịch “…x5” với mức nạp tiền tối thiểu hơn 200 triệu đồng. Khi nạp tiền xong, các đối tượng tiếp tục mời chào mã cổ phiếu giao dịch “…x8”. Nạp số tiền 200 triệu đồng, nạn nhân nhận được số cổ phiếu gấp nhiều lần và được yêu cầu nếu không nạp đủ số tiền còn thiếu sẽ bị đóng băng tài khoản và không được giao dịch.

Nạn nhân đã chuyển thêm 400 triệu đồng để đủ số tiền còn thiếu. Khi nạn nhân rút tiền không được, các đối tượng yêu cầu chuyển phí thường niên (25% tổng lợi nhuận trước) để nạn nhân tiếp tục chuyển 200 triệu đồng. Tiếp đó yêu cầu đóng phí sử dụng tài khoản cho thành viên VIP là 15% tổng số tiền đã nạp (200 triệu đồng); đóng thuế VAT 10% lợi nhuận (150 triệu đồng); đóng 10% tiền phí giới thiệu khi mở tài khoản. Phải đóng quá nhiều phí đầu tư mà không rút được tiền ra, lúc này nạn nhân mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các Quỹ đầu tư , Sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Hãy luôn tỉnh táo trước khi bỏ tiền đầu tư. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.