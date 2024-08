Mạo danh nhân viên ngân hàng chiếm đoạt, rửa tiền hơn 70 tỷ đồng

Ngày 22/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa triệt xóa đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền trên 70 tỷ đồng. Đơn vị này cũng đã khởi tố 5 bị can để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”.

Các đối tượng Trần Hoàng Minh, Ngụy Phan Kiên, Nguyễn Lan Anh và Hoàng Trọng Cường (từ trái qua phải) bị bắt giữ.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, các đối tượng đã sang Campuchia thuê nhà, đặt máy móc, thuê đường truyền Internet tốc độ cao, mua các tài khoản ngân hàng rác để hoạt động. Các đối tượng đã thuê lại phần mềm gọi điện qua Internet với 12 đầu số khác nhau; thuê phần mềm giả địa chỉ IP để phục vụ hoạt động phạm tội. Sau đó, chúng cho chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook giới thiệu, quảng bá dịch vụ mở thẻ ngân hàng, khi người dân có nhu cầu sẽ nhắn tin vào Messenger, từ đây các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn mở thẻ tín dụng.

Quá trình mở thẻ, các đối tượng yêu cầu bị hại cung cấp các thông tin cá nhân (Thẻ Căn cước), đăng ký hạn mức thẻ (thấp nhất 50 triệu đồng, cao nhất 500 triệu đồng), bị hại đăng ký hạn mức nào thì bắt buộc phải nộp 20% số tiền hạn mức vào thẻ. Sau đó, các đối tượng sẽ đánh cắp toàn bộ thông tin tài khoản thẻ để thực hiện hoạt động chiếm đoạt sản.

Các đối tượng Ngụy Phan Kiên, Trần Hoàng Minh và hàng chục chiếc điện thoại đắt tiền là tang vật thu giữ trong vụ án.

Do số tiền trong tài khoản chỉ rút được bằng thẻ cứng (thẻ nhựa) hoặc chuyển qua thanh toán online. Để thuận tiện, các đối tượng chọn hình thức mua hàng trực tiếp lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, hoặc các chuỗi cửa hàng Điện máy xanh, Thế giới động, FPT… trên khắp cả nước đặt mua hàng online (chủ yếu là các sản phẩm của Apple như: Điện thoại iPhone, iPad, Macbook).

Sau khi mua hàng, các đối tượng yêu cầu bị hại nhập mã OTP để xác nhận đã hoàn thành mở thẻ nhưng thực chất là bọn chúng cướp mã OTP để thực hiện xong việc thanh toán mua hàng. Khi nhập xong mã OTP, các đối tượng móc nối với các nhân viên các trung tâm mua sắm nhận hộ hàng rồi chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài lấy tiền chia nhau.

Trong đường dây trên có hơn 20 đối tượng tham gia, do Ngụy Phan Kiên (SN 1987), ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang và Trần Hoàng Minh (SN 1991), ở xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, cầm đầu. Trong đó có 3 đối tượng thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ; 1 đối tượng thực hiện hành lừa đảo và 18 đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền.

Các đối tượng phạm tội cư trú ở các tỉnh như: Bắc giang, Bắc Ninh, Sơn La, Quảng Ninh, TPHCM. Bước đầu xác định từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024, nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa số tiền trên 70 tỷ đồng. Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục truy bắt số đối tượng đang lẩn trốn tại Campuchia.