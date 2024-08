Vụ thảm sát trong đêm và bi kịch ba đứa trẻ bị bắt cóc

Nạn buôn bán phụ và nữ trẻ em qua biên giới tại các huyện vùng biên thuộc tỉnh Hà Giang có những giai đoạn được xem là một vấn đề nóng hổi và nhức nhối. Trong ký ức của những người dân xóm Nà Coóng, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh (một xã vùng biên thuộc tỉnh Hà Giang) có lẽ sẽ không bao giờ quên được vụ gia đình anh Vàng Mí Xay (26 tuổi trú tại xóm Nà Coóng) bị sát hại dã man, các con mới mấy tuổi đầu bị những kẻ lạ mặt bắt cóc để bán qua biên giới. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 1h ngày 27/2/2007, một nhóm đối tượng lạ mặt đã lẻn vào bao vây xung quanh nhà anh Vàng Mí Xay. Phát hiện gia đình anh Xay đã ngủ, với hung khí đã được chuẩn bị từ trước, chúng đạp cửa, xông thẳng vào nhà. Trong tích tắc, những kẻ lạ mặt đã chém tử vong chị Sùng Thị Chúa, 28 tuổi (vợ anh Xay). Nghe thấy tiếng động, bà Thào Thị Say (mẹ anh Xay) đi ra kiểm tra cũng đánh tới bất tỉnh. Tiếp đó, nhóm đối tượng khống chế và bắt đi anh Vàng Mí Xay và 3 cậu con trai: Vàng Mí L, 3 tuổi; Vàng Mí T, 1 tuổi và nhỏ nhất là cháu Vàng Mí L, khi đó mới vừa tròn 8 tháng tuổi. (Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án) Sau khi đưa anh Xay và 3 cháu nhỏ đến khu vực khe suối gần nhà, nhóm đối tượng đã dùng phớ sát hại người cha. Gây án xong, những kẻ lạ mặt nhanh chóng mang theo 3 cháu bé men theo đường mòn vượt qua khu vực biên giới. Các đối tượng gây án đa phần là người nước ngoài. Những kẻ này thường rất thông thạo địa hình và hành động hết sức manh động, tàn bạo. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Vụ thảm sát cả gia đình anh Vàng Mí Xay, bắt cóc trẻ em xảy ra năm 2007 thực sự đã gây rúng động tỉnh Hà Giang về nạn buôn người qua biên giới. Vụ án đã để lại một sự day dứt khôn nguôi trong lòng những cán bộ công an và chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ nơi địa đầu tổ quốc. Nỗi đau, sự day dứt đó đã thôi thúc các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang khẩn trương vào cuộc để tiến hành tìm kiếm, giải cứu các cháu bé bị bắt cóc qua biên giới. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ngày 27/2/2008, sau gần 1 năm tích cực điều tra, lần theo những dấu vết của các đối tượng lạ mặt để lại hiện trường, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đã phối hợp cùng Công an Trung Quốc đã giải cứu thành công hai cháu bé bị bắt cóc. Đáp ứng theo nguyện vọng của những người thân trong gia đình, hai cháu bé đã được các cơ quan quan ban ngành tỉnh Hà Giang tiến hành bàn giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang để chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thời điểm đó, cả hai cháu đều chỉ biết nói tiếng Trung Quốc, và tỏ ra rất sợ hãi, khóc thét liên hồi. Mọi người đã phải dỗ dành, chăm sóc rất nhiều. Theo thời gian cả hai cháu cũng đã dần hòa nhịp được với cuộc sống ở trung tâm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Mẹ giết con mới sinh rồi loan tin bị bắt cóc do giận chồng.

