Hotgirl sinh viên Nghệ An môi giới mại dâm: “Đầu sỏ” đẩy cô vào nghề?

(Kiến Thức) - Xung quanh vụ việc hotgirl sinh viên Nghệ An Nguyễn Thị Lê môi giới mại dâm ngay tại nhà nghỉ của gia đình chồng nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ có hay không việc chỉ đạo từ gia đình nhà chồng để đẩy nữ sinh này vào nghề.

Vụ hotgirl sinh viên Nghệ An Nguyễn Thị Lê môi giới mại dâm đang thu hút sự chú ý của dư luận.



Theo đó, mới đây, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thị Lê (SN 1998, trú tại khối Nam Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; tạm trú tại số nhà 111B đường Lý Thường Kiệt thuộc khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, quá trình kiểm tra tại nhà nghỉ Hồng Quyết 2 nằm trên đường Lý Thường Kiệt, TP Vinh, công an đã phát hiện một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Tại quầy lễ tân, một đôi nam nữ khác cũng khai nhận vừa có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ này.

Theo các cô gái bán dâm tại nhà nghỉ Hồng Quyết 2 khai nhận, Nguyễn Thị Lê là lễ tân của nhà nghỉ Hồng Quyết 2 đã có hành vi môi giới mại dâm cho hai khách mua dâm. Sau đó, Nguyễn Thị Lê đã chia cho hai gái bán dâm mỗi người 50% số tiền bán dâm. Nữ lễ tân này sau đó đã tới công an đầu thú và nộp lại số tiền hưởng lợi từ việc môi giới mại dâm.

Đối tượng Nguyễn Thị Lê. Ảnh công an cung cấp

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Lê được ví như hotgirl nhờ ngoại hình xinh đẹp và đang là sinh viên theo học tại một trường đại học trên địa bàn thành phố Vinh. Lê mới cưới chồng và là con dâu của chủ nhà nghỉ Hồng Quyết 2. Sau khi lấy chồng, Lê vừa về làm dâu của chủ nhà nghỉ này đồng thời vừa phụ giúp công việc lễ tân tại nhà nghỉ của mẹ chồng.

Hành vi môi giới mại dâm của hotgirl sinh viên Nghệ An không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự với lỗi cố ý mà hành vi phạm tội xâm phạm đến trật tự xã hội, đồng thời xâm phạm đến thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lấy làm bất ngờ, bởi bản thân Nguyễn Thị Lê đang theo học tại một trường đại học, đồng nghĩa với việc là người có hiểu biết pháp luật. Vậy vì hám lợi tiền bạc hay vì nghe theo lời chỉ đạo của gia đình nhà chồng mà thản nhiên môi giới mại dâm, vi phạm pháp luật?

Bạn đọc Trần Nam cho rằng, thời gian qua, cơ quan công an đã phát hiện nhà nghỉ Hồng Quyết 2 có nhiều biểu hiện liên quan hoạt động mại dâm nên lập chuyên án triệt phá. Do vậy, cùng với việc xử lý nữ sinh Lê tội môi giới mại dâm, cơ quan công an cần điều tra xem nhà nghỉ này đã có hoạt động mại dâm lâu chưa, ai là người cầm đầu, cho phép hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ này.

“Nữ sinh viên Nguyễn Thị Lê làm lễ tân phụ giúp cho gia đình nhà chồng tại nhà nghỉ Hồng Quyết 2 và đã có hành vi môi giới mại dâm. Cần phải làm rõ xem, hành vi môi giới mại dâm của Lê xuất phát từ lòng tham khi làm lễ tân tại đây hay chỉ làm việc theo sự chỉ đạo của chủ nhà nghỉ và hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ này có biểu hiện trước khi Lê về làm dâu và làm lễ tân hay sau khi Lê làm lễ tân mới có cũng cần được làm rõ. Bởi không loại trừ khả năng, khi về làm dâu và tiếp nhận công việc lễ tân tại nhà nghỉ của gia đình, Lê đã bị bố mẹ chồng là người đáng trách đưa cô này vào vòng phạm pháp khi buộc cô phải môi giới mại dâm để tăng thêm thu nhập cho nhà nghỉ”, bạn đọc Trần Nam đặt giả thiết.

Trong khi đó, độc giả Nguyễn Thị Thu Hẳng nhận định, nếu Nguyễn Thị Lê tự ý môi giới mại dâm vì hám lợi trong quá trình làm lễ tân tại nhà nghỉ của gia đình nhà chồng thì thật là khủng khiếp.

“Bởi Lê là một sinh viên, có nghĩa đã được giáo dục không chỉ về kiến thức mà còn về mặt đạo đức và có thể là người hiểu biết pháp luật. Lê thừa biết hành vi môi giới mại dâm là hành vi vi phạm pháp luật mà khi bị phát hiện sẽ bị xử lý hình sự. Có thể vì quá trình làm lễ tân tại nhà nghỉ, Lê thấy món lợi quá lớn từ hoạt động môi giới mại dâm nên đã bất chấp để thực hiện hành vi môi giới. Nếu việc môi giới mại dâm là do Lê tự thực hiện tại nhà nghỉ của bố mẹ chồng thì không chỉ vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục mà còn khiến công việc làm ăn của bố mẹ chồng bị ảnh hưởng. Hành vi của nữ nhân viên này đáng bị xử lý nghiêm theo pháp luật”, độc giả Thu Hằng cho biết.