Khởi tố “tú bà” xinh đẹp điều hành đường dây mại dâm nghìn USD

Ngày 22/9, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Thị Cúc (30 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) “tú bà” xinh đẹp điều hành đường dây mại dâm nghìn USD về tội môi giới mại dâm.

Theo cảnh sát, sau khi tốt nghiệp đại học, Cúc ở lại Hà Nội làm nhân viên spa, sau đó chuyển thành gái bán dâm. Tiếp đó, Cúc rủ rê những cô gái cùng làm nghề spa tham gia đường dây bán dâm cho các đại gia. Cúc tuyển chọn những cô gái ưa nhìn, cao từ 1m7 trở lên. Để nâng giá đi khách của nhân viên, Cúc gắn cho họ mác sinh viên, hoa khôi, hotgirl... ra giá 10 triệu đồng đi tại Hà Nội, 25 triệu đồng nếu khách ở tỉnh khác. Nếu khách muốn qua đêm với nhân viên, hoặc muốn họ đi tour cùng phải trả tới vài nghìn hoặc cả chục nghìn “đô”. Mỗi lần đi khách, nhân viên phải "cắt" lại cho Cúc 30% tiền bán dâm. Trước đó, ngày 27/8, các trinh sát phát hiện Cúc thỏa thuận với 2 khách mua dâm và đã điều 2 gái bán dâm từ Hà Nội về Hải Dương để bán dâm, tại nhà nghỉ Trường An, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Khoảng 22h30 ngày 27/8, công an tiếp tục phát hiện tại một nhà nghỉ, N.D.L. (SN 1993), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), là nhân viên làm đẹp (Spa) đang bán dâm cho khách nam. Cùng thời điểm, tại phòng 306, N.T.G. (SN 1993), trú tại Hạ Long, Quảng Ninh, nhân viên thẩm mỹ cùng với một nam giới cũng trong tình trạng khỏa thân. (Chiếc xe Mercedes của tú bà Nguyễn Thị Cúc) Từ lời khai của các cô gái bán dâm, cảnh sát bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Cúc để điều tra. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Cúc khai nhận hành vi điều 2 cô gái là N.D.L. và N.T.G. đi bán dâm tại tỉnh Hải Dương, sau khi nhận được cuộc điện thoại của khách mua dâm ở Quảng Ninh với giá thỏa thuận là 40 triệu đồng. Cũng theo cảnh sát, Nguyễn Thị Cúc đã thừa nhận hành vi và hứa sẽ không tái phạm. (Nguồn: THĐT)

Ngày 22/9, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Thị Cúc (30 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) “tú bà” xinh đẹp điều hành đường dây mại dâm nghìn USD về tội môi giới mại dâm.

Theo cảnh sát, sau khi tốt nghiệp đại học, Cúc ở lại Hà Nội làm nhân viên spa, sau đó chuyển thành gái bán dâm. Tiếp đó, Cúc rủ rê những cô gái cùng làm nghề spa tham gia đường dây bán dâm cho các đại gia. Cúc tuyển chọn những cô gái ưa nhìn, cao từ 1m7 trở lên. Để nâng giá đi khách của nhân viên, Cúc gắn cho họ mác sinh viên, hoa khôi, hotgirl... ra giá 10 triệu đồng đi tại Hà Nội, 25 triệu đồng nếu khách ở tỉnh khác. Nếu khách muốn qua đêm với nhân viên, hoặc muốn họ đi tour cùng phải trả tới vài nghìn hoặc cả chục nghìn “đô”. Mỗi lần đi khách, nhân viên phải "cắt" lại cho Cúc 30% tiền bán dâm. Trước đó, ngày 27/8, các trinh sát phát hiện Cúc thỏa thuận với 2 khách mua dâm và đã điều 2 gái bán dâm từ Hà Nội về Hải Dương để bán dâm, tại nhà nghỉ Trường An, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Khoảng 22h30 ngày 27/8, công an tiếp tục phát hiện tại một nhà nghỉ, N.D.L. (SN 1993), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), là nhân viên làm đẹp (Spa) đang bán dâm cho khách nam. Cùng thời điểm, tại phòng 306, N.T.G. (SN 1993), trú tại Hạ Long, Quảng Ninh, nhân viên thẩm mỹ cùng với một nam giới cũng trong tình trạng khỏa thân. (Chiếc xe Mercedes của tú bà Nguyễn Thị Cúc) Từ lời khai của các cô gái bán dâm, cảnh sát bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Cúc để điều tra. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Cúc khai nhận hành vi điều 2 cô gái là N.D.L. và N.T.G. đi bán dâm tại tỉnh Hải Dương, sau khi nhận được cuộc điện thoại của khách mua dâm ở Quảng Ninh với giá thỏa thuận là 40 triệu đồng. Cũng theo cảnh sát, Nguyễn Thị Cúc đã thừa nhận hành vi và hứa sẽ không tái phạm. (Nguồn: THĐT)