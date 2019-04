Mánh khóe của “nữ quái” chuyên trộm cắp tài sản của khách sạn

Ngày 12/4, thông tin từ Công an TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Phú (42 tuổi), trú tại phường Nghi Tân TX.Cửa Lò về hành vi trộm cắp tài sản. Thời điểm bị bắt giữ, người phụ nữ này đang tại ngoại chờ xét xử về tội Trộm cắp tài sản vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tuổi.

Đối tượng Phạm Thị Phú.

Theo CQĐT vào cuối tháng 3/2019, Công an phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò nhận được tin báo về việc xảy ra vụ trộm tài sản tại khách sạn S.V. đóng trên địa bàn. Theo đơn trình báo số tài sản bị trộm lên tới gần 140 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an TX.Cửa Lò nhanh chóng vào cuộc để điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT xác định Phú chính là thủ phạm gây ra vụ trộm và bắt giữ nữ quái này khi đang ở nhà riêng.



Tại CQĐT, Phạm Thị Phú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Từ 19h đến đêm khuya người phụ nữ này lượn lờ trên các tuyến đường của TX.Cửa Lò và TP.Vinh để dò la xem khách sạn nào có nhiều khách cư trú. Sau khi xác định, khách sạn S.V. có nhiều khách thị đã nhắm làm “mồi”. Sau khi lẻn vào khách sạn, Phạm Thị Phú đi lên khu vực tầng 2 theo lối cầu thang.

Phú đột nhập được vào khu vực ban công phòng 216, thấy cửa phòng không khóa, trong phòng chỉ có ánh điện đèn ngủ, thị bước vào. Thấy khách đang ngủ say, Phú nhanh tay lấy chiếc túi để trên bàn rồi tẩu thoát.

Trước đó, ngày 10/11/2018, Phạm Thị Phú bị Công an TP.Vinh bắt giữ vì có hành vi trộm 500USD, 700 Euro, 10.000 bath Thái Lan và 2,8 triệu đồng của người nước ngoài. Được biết, thời điểm này, Phạm Thị Phú đang mang thai thời kỳ cuối thai kỳ nên được tại ngoại chờ ngày xét xử. Theo lịch tòa, hôm nay HĐXX đưa vụ án ra xét xử, tuy nhiên vắng mặt bị hại trong vụ án nên đã ra quyết định hoãn phiên tòa.

Theo cán bộ điều tra, thời điểm hiện tại, Phú đang nuôi con nhỏ gần 5 tháng tuổi. Phạm Thị Phú mang trên mình 9 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Trong thời gian tại ngoại, Phú bỏ đứa con thơ cho mẹ già để "hành nghề".