Mang vòng hoa uy hiếp đòi nợ ở Hải Dương, 6 đối tượng bị khởi tố

Ngày 7/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Phạm Quang Huy (SN 1986, ở thôn Thượng Sơn, xã Tái Sơn, Tứ Kỳ), Đoàn Minh Đức (SN 1972, ở khu Vũ La, phường Nam Đồng), Lương Ngọc Thủy (SN 1979, Cựu Khê, phường Bình Hàn), Đỗ Văn Huyến (SN 1972, ở khu Ngọc Trì, phường Ái Quốc), Lê Thị Tâm (SN 1985, ở khu 8, phường Nguyễn Trãi) và Bùi Ngọc Hoàn (SN 1980, ở 96 Quán Thánh, phường Bình Hàn) cùng TP Hải Dương về tội cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Đức tại Cơ quan Công an.

Tài liệu điều tra cho thấy, trong tháng 6/2021, Phạm Tuấn Vũ, sinh năm 1994, ở thôn Thượng Sơn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã nhiều lần vay tiền của Phạm Quang Huy với tổng số tiền vay là 1 tỷ 110 triệu đồng (trong đó Vũ đã viết biên nhận vay nợ 1.060.000.000 đồng, số tiền 50 triệu, Vũ không viết giấy biên nhận), Vũ hẹn đến ngày 3/7 sẽ trả hết cho Huy.

Trước đó để có tiền cho Vũ vay, Huy đã vay 700 triệu đồng của Đoàn Minh Đức. Khi đến hẹn, Vũ không lo được tiền trả nợ, Vũ đã nói với Huy xin sẽ trả dần, nhưng Huy không đồng ý, Huy yêu cầu Vũ phải trả hết như đã hứa hẹn trước đó.

Do không có tiền trả nên Vũ đã bỏ nhà đi nơi khác nhưng vẫn liên lạc điện thoại với Huy và hứa sẽ trả dần cho Huy.

Sau đó, Huy đã thông báo cho Đức biết sự việc, Đức đã bàn với Huy lên kế hoạch đe dọa, uy hiếp bố mẹ, ông bà của Vũ để phía gia đình phải thanh toán tiền nợ. Tuy nhiên trong việc này, do Huy là người cùng làng với Vũ nên không trực tiếp tham gia việc uy hiếp, đe dọa đòi nợ mà nói với Đức để Đức chủ động trong việc này…

Từ ngày 6/7 đến 24/7, Đức đã nhiều lần tham gia cùng nhóm 6 đối tượng khác đều ở TP Hải Dương (gồm Thủy, Huyến, Tâm, Hoàn và hai đối tượng khác đều ở TP Hải Dương) đi đến nhà chửi bới, đe dọa hủy hoại tài sản.

6 đối tượng tại cơ quan công an.

Thậm chí có lần các đối tượng trong nhóm của Đức còn mang vòng hoa, đài niệm phật (dành cho người chết) mang đến khu vực nhà bố mẹ, ông bà của Vũ để uy hiếp. Bức xúc trước việc trên, phía gia đình bố mẹ của Vũ đã làm đơn trình báo với cơ quan Công an.

Khoảng 19h ngày 24.7, khi nhóm của Đức (gồm Đức, Tâm, Huy, Thủy) đến nhà bố đẻ của Vũ là ông Phạm Văn Nhượng (ở Tái Sơn, Tứ Kỳ) nhận tiền trả trước 100 triệu đồng cho Vũ thì bị tổ công tác của Đội 2 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ phát hiện lập biên bản vụ việc.

Lực lượng Công an đã đưa Đức cùng các đối tượng trong nhóm và những người liên quan về trụ sở Công an làm việc.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, đến ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huy, Đức, Thủy, Tâm, Huyến, Hoàn về tội cưỡng đoạt tài sản để tiếp tục điều tra xử lý vụ việc và các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

