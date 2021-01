 Từ ngày hôm nay 1/1/2021, các công ty đòi nợ thuê bị đóng cửa

Đại tá Lê Công Vân, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM cho biết, hiện có 53 công ty có chức năng đòi nợ thuê ở TP.HCM, nhưng từ hôm nay (01/01/2021), các công ty có chức năng đòi nợ thuê sẽ chấm dứt hoạt động.

PC06 đã báo cáo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, sẽ có hướng dẫn thực hiện phối hợp các sở ngành thu hồi giấy phép, thu hồi giấy cấp về an ninh trật tự đối với các công ty đòi nợ thuê và đề nghị giải tán, không để núp bóng hoạt động gây mất an ninh trật tự.

Ngoài ra, PC06 đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tham mưu cho Ban giám đốc Công an TP.HCM thực hiện các kế hoạch, chương trình đấu tranh các loại tội phạm hoạt động dụng tín dụng đen, cho vay nặng lãi và lừa đảo trên các App (ứng dụng) đang phổ biến trên không gian mạng.