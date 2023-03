Lý lịch bất hảo nghi phạm sát hại người bán nước mía ở Đồng Nai

Ngày 8/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ giết người cướp của do Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) gây ra tại phường An Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào trưa ngày 1/3/2023. Nạn nhân trong vụ án này là bà T.T.T.H (48 tuổi, quê Đà Nẵng, tạm trú và bán nước giải khát tại tổ 9, khu phố 3, phường An Hòa).



Đồng thời, mở rộng điều tra, làm rõ thông tin về một số vụ cướp tài sản khác do đối tượng này thực hiện. Công an đồng thời bắt giữ Phan Văn Trung để điều tra về hành vi đồng phạm, giúp sức Nghĩa cướp tài sản.

Nguyễn Văn Nghĩa được áp giải đến hiện trường đốt quần áo và phi tang hung khí sau khi gây án.

Tối 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo bà T.T.T.H bị sát hại. Cơ quan công an đã phối hợp với các đơn vị có liên quan khám nghiệm hiện trường, tử thi. Qua đó, phát hiện nạn nhân H bị trói hai tay, dái tai bị rách, 2 vết thương do dao nhọn gây ra trên cơ thể, không mặc quần, áo bị xộc xệch.

Qua thu thập lời khai ban đầu của các nhân chứng, người liên quan xác định nạn nhân bị mất 2 điện thoại di động và 1 đôi bông tai.

Do nạn nhân có mối quan hệ phức tạp với nhiều thành phần, đối tượng, khu vực gây án thưa dân cư, lại nằm ven Quốc lộ 51, phương tiện giao thông đi lại nhiều, do đó, việc xác minh, thu thập thông tin, tài liệu ban đầu để khoanh vùng, xác định đối tượng gây án gặp rất nhiều khó khăn.

Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hơn chục tổ trinh sát với nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã được huy động vào cuộc xác minh, rà soát hàng chục đối tượng nghi vấn, khả nghi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM và một số địa bàn lân cận từng có mối quan hệ với nạn nhân. Đồng thời, nắm tình hình, rà soát các điểm đối tượng có thể sẽ tiêu thụ tài sản sau khi gây án.

Sau gần 24 tiếng kể từ khi phát hiện vụ án, lực lượng phá án đã dựng lên được chân dung đối tượng nghi vấn số 1 là Nguyễn Văn Nghĩa nên tổ chức truy theo dấu vết “nóng” đối tượng lẩn trốn. Khi đến ngã tư quận Thủ Đức, TP HCM phát hiện Nghĩa chở Phan Văn Trung (23 tuổi, quê tỉnh An Giang) vào một quán cà phê khoảng 2 tiếng, lúc rời đi có sự thay đổi quần áo, dáng vẻ bất thường. Tiếp tục tổ chức đeo bám đối tượng đến công viên Quảng Trường Sáng tạo (phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), các tổ trinh sát liền ập vào khống chế, bắt giữ Trung và Nghĩa.

Theo cơ quan công an, với một tiền án về tội trộm cắp tài sản, 2 tiền sự cai nghiện bắt buộc do sử dụng trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng nên tại Cơ quan điều tra, Nghĩa lỳ lợm, ngang bướng, không khai báo bất cứ thông tin nào.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Đấu tranh kiên trì nhiều giờ đồng hồ, y mới thừa nhận có mối quan hệ với nạn nhân từ trước và đã thực hiện hành vi sát hại chị này để cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 12h15 ngày 1/3, Nghĩa đi xe mô tô biển số 55X7-7692 chở Trung đến gần nơi bà H trọ, rồi thả Trung vào quán uống cà phê. Nghĩa một mình chạy xe đến phòng trọ phát hiện bà H ở nhà một mình nên lợi dụng lúc bà này không để ý đã dùng dao mang theo đâm 2 nhát và dùng dây dù trói tay nạn nhân lại.

Tiếp đó, cướp 2 điện thoại di động và 1 đôi bông tai, rồi chở Trung về Quận 9, TP HCM bán đôi bông tai tại một tiệm vàng được 800 ngàn đồng lấy tiền mua đồ nhậu. Sau đó, Nghĩa một mình chạy xe đến khu vực hồ nước thuộc khuôn viên Làng đại học Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, Bình Dương) đốt bộ đồ đã mặc khi gây án, đồng thời vứt con dao xuống hồ phi tang. Điện thoại di động của nạn nhân, Nghĩa mang đến một tiệm cầm đồ tại TP Dĩ An cầm cố chiếc Nokia được 50 ngàn đồng; chiếc điện thoại Oppo Nghĩa xóa sạch dữ liệu trên máy nên chủ tiệm cầm đồ không nhận cầm cố.

Từ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nghĩa để điều tra, làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản; Phan Văn Trung về hành vi đồng phạm, giúp sức Nghĩa cướp tài sản.

Cơ quan điều tra cũng đã xác minh thu hồi được hết tài sản đối tượng cướp của nạn nhân và hung khí gây án.

Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, lời khai ban đầu của Nghĩa cho nạn nhân mượn 20 triệu đồng và đòi nhiều lần không trả nên bực tức sát hại nạn nhân chỉ là hình thức ngụy biện cho hành vi giết người cướp tài sản.

Tang vật vụ án.

Đáng chú ý, ngoài vụ án trên, tên Trung khai từ đầu năm 2022 đến nay, Nghĩa còn thực hiện khoảng chục vụ cướp tài sản với thủ đoạn mang dao đến các công viên, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; khu vực Suối Tiên (TPHCM) kề dao vào cổ các nữ công nhân, cặp tình nhân, gái bán dâm nơi vắng vẻ để khống chế cướp nữ trang, điện thoại di động, xe mô tô (trong đó có vụ cướp 1 xe mô tô Vario vào khoảng tháng 12/2022, tại một công viên thuộc TPThuận An, tỉnh Bình Dương).

Nghĩa (bên trái) và Phan Văn Trung

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án; đồng thời, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và Công an TPHCM xác minh, làm rõ thông tin về một số vụ cướp do những đối tượng trên thực hiện.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị, ai là nạn nhân của 2 đối tượng trên cung cấp thông tin cho đơn vị theo địa chỉ: số 47, đường Nguyễn Ái Quốc, KP2, phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để được tiếp nhận xử lý.

