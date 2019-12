Lý do trai trẻ Nghệ An dùng sắt đâm vùng kín bồ già?

Liên quan tới vụ việc trai trẻ Nghệ An dùng sắt đâm vùng kín bồ già, lãnh đạo Công an thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan Công an đã bắt giữ Nguyễn Tài Khôi (SN 1981, trú thị trấn Nam Đàn). Nghi phạm Khôi được xác định là người đã đánh đập dã man 1 người phụ nữ trong đêm 29/11.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Nguyễn Tài Khôi có quan hệ tình cảm với người phụ nữ lớn hơn tuổi mình là bà M. (SN 1968; trú huyện Đô Lương, Nghệ An).

Bà M. được người dân đưa tới bệnh viện.

Trước đó, khoảng 21h ngày 29/10, người dân khu vực chợ Sa Nam, thị trấn huyện Nam Đàn bất ngờ phát hiện một người phụ nữ bị thương tích đang ngồi ở ven đường. Người phụ nữ này ngồi run rẩy, khóc lóc.

Lại gần tiếp cận, người này bị nhiều vết thương ở mặt, miệng, tay chân và vùng kín bị chảy nhiều máu. Người dân hỏi thì người phụ nữ này tỏ vẻ hoảng sợ và không dám trả lời.