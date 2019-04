Lý do 2 thanh niên xăm trổ chờ cô giáo trước cổng trường

Ngày 11/4, Hiệu trưởng trường tiểu học Ea Dăh cho biết, Ban lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu cô Hồ Thị Tuất (giáo viên dạy âm nhạc) làm báo cáo về vụ việc 2 thanh niên xăm trổ chờ cô giáo ở cổng trường.

Trước đó, chiều 9/4, khi cô Hồ Thị Tuất vừa dạy xong tiết học và chuẩn bị dắt xe ra khỏi cổng trường để về nhà thì bị 2 thanh niên xăm trổ trông như dân xã hội đen chờ ở cổng.

Trường tiểu học Ea Dăh, nơi xảy ra sự việc.

Thấy cô giáo bước ra cổng, 2 kẻ xăm trổ lớn tiếng hỏi cô giáo có trả tiền không? Vừa nói dứt lời, 2 kẻ này lao vào đánh cô giáo trước sự chứng kiến của nhiều người. Bức xúc trước hành động ngang ngược của chúng, nhiều người hô hoán, dọa báo công an khiến 2 thanh niên xăm trổ nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, cơ quan công an có mặt kiểm tra và mời cô Tuất về trụ sở để lấy lời khai ban đầu. Theo đó, cô Tuất cho biết nguyên nhân cô giáo bị 2 thanh niên xăm trổ chờ ở cổng trường do vào năm 2017, cô có vay mượn của bà Nguyễn Thị M. số tiền hơn 600 triệu đồng cùng với 11 chỉ vàng. Tiếp đó, vào năm 2018, cô lại tiếp tục vay bà Vinh Thị N. số tiền 100 triệu đồng. Do khoản tiền vay lớn cùng với lãi suất quá cao nên cô vẫn chưa có khả năng thanh toán. Rất có thể 2 thanh niên xăm trổ được thuê đến để đòi nợ.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.