Lũ lụt miền Trung: Hình ảnh quặn lòng... sao Trời không thấu?!

Hình ảnh anh Nguyễn Đắc Tài (làm nghề phụ hồ ở TP Huế) quỳ khóc xin bình an cho vợ đang trên chiếc thuyền để đến bệnh viện sinh đẻ. Nhưng phép màu không xảy ra, cơn lũ cuồng nộ đã làm chiếc ghe lật, vợ anh Tài tử vong khi chưa kịp sinh đứa con trong bụng. Đó là buổi sáng ám ảnh ngày 12/10, hình ảnh anh Tài quỳ bên dòng nước gào khóc khiến ai cũng xót xa. Cũng trong sáng 12/10, tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, hai mẹ con bà Tôn Nữ Thị M.H. (SN 1964) cùng con trai là Nguyễn M.T. (SN 1993) dọn dẹp nhà cửa sau khi nước lũ rút dần thì bất ngờ bị điện giật. Đau buồn là cả 2 cùng tử vong. Tuy không trực tiếp chết do nước lũ, song mưa lũ đã gián tiếp gây ra cái chết cho 2 mẹ con xấu số. Hết đau thương này đến đau thương khác tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũng vào ngày 12/10, nơi đây tiếp tục xảy ra vụ hai em Hứa Thị Kiều V. (SN 2007, học lớp 8) và em Hứa Đại C. (SN 2005, học lớp 10, cả hai cùng trú xã Duy Phước) rủ nhau ra bờ ruộng ngập nước sâu ở thôn Kiều Châu (xã Duy Phước) chơi và bị trượt chân ngã xuống vùng nước sâu chảy xiết rồi mất tích trong dòng nước lũ, đến chiều cùng ngày thi thể các em đã được tìm thấy. Ngoài mất mát về người, mất mát tài sản cũng bi thương không kém. Tại một trại gà ở thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, Triệu Phong tỉnh Quảng Trị. Do ảnh hưởng bởi mưa lũ nên đàn gà từ 13.000 con đã chết 10.000 con. Hình ảnh đàn gà nằm la liệt khiến ai nấy đều xót xa cho chủ trang trại. Chủ trang trại phải gom gà vào bao tải rồi chờ lũ rút để đen đi chôn, tiêu hủy cả "gia sản" của mình. Cảnh tượng hàng chục ngàn con gà chết phải đem đi chôn lấp. Ngành thủy hải sản cũng thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Một bài đăng nói tới thiệt hại của bà con ở Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị. (Ảnh: Chụp màn hình). Người dân miền Trung nỗ lực cứu lợn bị lũ cuốn trôi. Cảnh tượng đưa lợn chạy lũ không còn xa lạ gì với người dân miền Trung những ngày qua. Những giọt lệ đã đổ vì tài sản chẳng còn gì chỉ sau một cơn lũ đã cuốn trôi tất cả của cải, ruộng vườn, gia súc đều bị quét sạch. Nhiều hộ dân tại địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị bị nước lũ tràn vào nhà, ngập nửa người. Người phụ nữ này rầu rĩ chỉ biết nhìn về hướng xa xăm mong rằng mau chóng nước rút. >>> Xem thêm video: Mưa lũ gây thiệt hại ở miền Trung. Nguồn: VTV 24.

