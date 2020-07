Hãi hùng mưa lũ Trung Quốc, nguy cơ vỡ 14 đê ở Giang Tây

Tình hình mưa lũ ở Trung Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp. Giang Tây là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ảnh: CD. Được biết, 14 đê bao tại huyện Phiên Dương của tỉnh Giang Tây đang đứng trước nguy cơ tràn nước vỡ đê. Trước đó, theo Tân Hoa Xã, một đoạn đê dài khoảng 50 mét của sông Trường Giang, tại địa bàn huyện Phiên Dương, đã bị vỡ vào khoảng 20h35 tối 8/7. Ảnh: EPA. Ngay sau đó, hơn 600 người thuộc lực lượng cảnh sát vũ trang, cứu hỏa, quan chức địa phương và các đơn vị cứu hộ,...đã được huy động tham gia ứng phó tình trạng khẩn cấp. Ảnh: CNA. Tính đến 2h40 ngày 9/7, hơn 9.000 cư dân bị nước lũ đe dọa do sự cố vỡ đê này đã được sơ tán để đảm bảo an toàn. Ảnh: THX. Hôm 9/7, mưa lớn lại khiến một đoạn đê ở huyện Trung Châu thuộc tỉnh Giang Tây bị vỡ trong đêm, khiến hơn 8.000 người phải sơ tán khẩn. Ảnh: 7News. Trước tình hình hiện nay, Reuters ngày 11/7 dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, chính quyền tỉnh Giang Tây đã nâng cấp độ cảnh báo ứng phó lũ lụt từ mức II lên mức I (mức cao nhất), báo hiệu nguy vỡ đập hoặc ngập lụt đặc biệt nguy hiểm trên một số tuyến sông. Ảnh: Reuters. Tính đến 17h chiều 11/7, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 5,2 triệu người ở tỉnh Giang Tây kể từ ngày 6/7. Ảnh: THX. Chính quyền địa phương đã di tản 432.000 người tại các khu vực có nguy cơ hứng lũ lớn. Ảnh: Chinanews.Mưa lũ ở Giang Tây cũng đã phá hủy 4,56 triệu ha hoa màu và 988 ngôi nhà, gây thiệt hại trực tiếp ước tính là 6,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 929 triệu USD), CCTV đưa tin. Ảnh: THX. Trước đó, trong khi phát đi báo động đỏ về lũ, Cục Thủy văn tỉnh Giang Tây đã dự báo, trong vòng 5 ngày tới, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước đổ về từ trung lưu sông Trường Giang, mực nước ở hồ Phiên Dương sẽ tiếp tục dâng cao và có thể xảy ra lũ lớn thiết lập mức đỉnh trong lịch sử. Ảnh: THX. Mời độc giả xem thêm video: Trung Quốc trước nguy cơ từ đập Tam Hiệp (Nguồn video: VTC Now)

Tình hình mưa lũ ở Trung Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp. Giang Tây là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ảnh: CD. Được biết, 14 đê bao tại huyện Phiên Dương của tỉnh Giang Tây đang đứng trước nguy cơ tràn nước vỡ đê. Trước đó, theo Tân Hoa Xã, một đoạn đê dài khoảng 50 mét của sông Trường Giang, tại địa bàn huyện Phiên Dương, đã bị vỡ vào khoảng 20h35 tối 8/7. Ảnh: EPA. Ngay sau đó, hơn 600 người thuộc lực lượng cảnh sát vũ trang, cứu hỏa, quan chức địa phương và các đơn vị cứu hộ,...đã được huy động tham gia ứng phó tình trạng khẩn cấp. Ảnh: CNA. Tính đến 2h40 ngày 9/7, hơn 9.000 cư dân bị nước lũ đe dọa do sự cố vỡ đê này đã được sơ tán để đảm bảo an toàn. Ảnh: THX. Hôm 9/7, mưa lớn lại khiến một đoạn đê ở huyện Trung Châu thuộc tỉnh Giang Tây bị vỡ trong đêm, khiến hơn 8.000 người phải sơ tán khẩn. Ảnh: 7News. Trước tình hình hiện nay, Reuters ngày 11/7 dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, chính quyền tỉnh Giang Tây đã nâng cấp độ cảnh báo ứng phó lũ lụt từ mức II lên mức I (mức cao nhất), báo hiệu nguy vỡ đập hoặc ngập lụt đặc biệt nguy hiểm trên một số tuyến sông. Ảnh: Reuters. Tính đến 17h chiều 11/7, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 5,2 triệu người ở tỉnh Giang Tây kể từ ngày 6/7. Ảnh: THX. Chính quyền địa phương đã di tản 432.000 người tại các khu vực có nguy cơ hứng lũ lớn. Ảnh: Chinanews. Mưa lũ ở Giang Tây cũng đã phá hủy 4,56 triệu ha hoa màu và 988 ngôi nhà, gây thiệt hại trực tiếp ước tính là 6,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 929 triệu USD), CCTV đưa tin. Ảnh: THX. Trước đó, trong khi phát đi báo động đỏ về lũ, Cục Thủy văn tỉnh Giang Tây đã dự báo, trong vòng 5 ngày tới, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước đổ về từ trung lưu sông Trường Giang, mực nước ở hồ Phiên Dương sẽ tiếp tục dâng cao và có thể xảy ra lũ lớn thiết lập mức đỉnh trong lịch sử. Ảnh: THX. Mời độc giả xem thêm video: Trung Quốc trước nguy cơ từ đập Tam Hiệp (Nguồn video: VTC Now)