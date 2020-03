Lời khai của kẻ nố nhiều phát súng vào nhà cụ ông gần 70 tuổi

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc nên Ân mang theo súng K59 tới nhà Q. rồi nổ 5 phát lên trời.

Ngày 8/3, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hồng Ân (37 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, trú tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vì nổ súng vào nhà người dân vào tối 6/3 khiến nhiều người hoảng sợ.

Theo đó, Ân là đối tượng gây ra 2 vụ nổ súng vào tối 6/3 ở TP.Biên Hoà. Sau gây án, biết không thoát tội, Ân đã tới công an đầu thú.

Ân tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Ân khai đầu tháng 1/2020 có đứng ra bảo lãnh cho N.V.Q. vay của D.V.T. (cùng ngụ phường Phước Tân, TP.Biên Hoà) số tiền là 100 triệu đồng với thỏa thuận 1 tháng sẽ phải trả.

Tuy nhiên hết thời hạn Q. không trả tiền nên T. tìm Ân để đòi tiền, Ân đã đưa trước cho T. 50 triệu đồng.

Sau đó, Ân nhiều lần yêu cầu Q. trả nợ nhưng người này không trả. Sau đó, Ân bị T. đăng hình ảnh lên mạng facebook và thông tin Ân quỵt tiền. Bực tức nên Ân nảy sinh ý định mang súng tới nhà.Q. để nói chuyện yêu cầu Q. phải trả nợ.

Khoảng 22h ngày 6/3, Ân mang khẩu súng cùng 16 viên đạn và điều khiến ô tô tới nhà Q. ở khu phố Tân Cang, phường Phước Tân gọi cửa nhưng không ai mở cửa. Bực tức, Ân rút súng bắt 5 phát chỉ thiên lên trời rồi lên xe bỏ đi.

Trên đường đi Ân tiếp tục lắp đạn vào súng rồi đến nhà của T. ở khu phố Tân Lập, phường Phước Tân nhưng cũng không có ai mở cửa. Ân cầm súng đứng ngoài cửa ngõ của nhà T. bắn hết 11 viên đạn vào nhà rồi lên xe bỏ trốn.

Trong tối 6/3, Công an đã khám nghiệm 2 vụ nổ súng và thu giữ 16 vỏ đạn tại nhà của Q. và T.. Quá trình điều tra, công an xác định Ân là người nố súng nên truy xét.

Biết không thoát tội, Ân đã tới công an đầu thú và có khai báo như trên. Công an thu giữ 1 khẩu súng K59. Hiện công an đang điều tra mở rộng.