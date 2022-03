Liên tục phát hiện hàng ngàn test COVID-19 nhập lậu

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các ca bệnh ở nhiều địa phương liên tục tăng nhanh nên nhu cầu về que kit test cũng tăng theo. Kéo theo đó là hoạt động buôn lậu kit test và các sản phẩm liên quan đến dịch bệnh COVID-19 cũng có nhiều diễn biến phức tạp.

Lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ bị công an bắt giữ khi đang vận chuyển vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế và Công an huyện Phong Điền phát hiện xe ô tô tải mang biển số 43H-012.09 do tài xế Hoàng Phú Hướng (SN 1972, trú tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) điều khiển xe chạy hướng Hà Nội - Đà Nẵng có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.