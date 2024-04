Kỳ lạ ngôi làng cấm du khách chụp ảnh vì lý do lạ đời

Nằm trên dãy núi Alps ở Thụy Sĩ, gần khu nghỉ mát nổi tiếng St. Moritz, Bergün (hay Bravuogn) là một trong những ngôi làng trên núi đẹp nhất châu Âu. Ảnh: Borghisvizzera. Thế nhưng, những bức ảnh chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã được chỉnh sửa đẹp quá mức có thể khiến mọi người cảm thấy nhàm chán và không còn muốn đến đây tham quan. Vì vậy, chính quyền địa phương đã cấm du khách chụp ảnh. Ảnh: Borghisvizzera. Điều này nghe qua có vẻ khá vô lý, nhưng nó thực sự đã trở thành một điều luật được thông qua bởi hội đồng làng và thị trưởng Bergün. Ảnh: Borghisvizzera. Những du khách vi phạm sẽ bị phạt khoảng 5 euro (khoảng 134 nghìn đồng) tượng trưng và phải xóa toàn bộ số ảnh đã chụp được tại làng Bergün. Ảnh: Borghisvizzera. Theo một tuyên bố của cơ quan quản lý du lịch Bergün, thông báo này được đưa ra sau khi một nghiên cứu về sự ảnh hưởng của công nghệ đến trải nghiệm du lịch. Ảnh: Borghisvizzera. Một cuộc khảo sát trên 1.037 người Mỹ trưởng thành của trang Wyndham Vacation Rentals cho thấy gần một nửa (49%) số người được hỏi cho biết phương tiện truyền thông xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến chuyến du lịch của họ. Ảnh: Borghisvizzera. “Bergün sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu mọi người trực tiếp đến tham quan chứ không phải nhìn ngắm nó qua Internet”, Thị trưởng Peter Nicolay cho biết. Ảnh: Borghisvizzera. Để thể hiện quyết tâm của mình, chính quyền Bergün cũng xóa tất cả hình ảnh về ngôi làng Thụy Sĩ này trên các trang mạng xã hội và trang thông tin chính thức của Bergün. Ảnh: Borghisvizzera. Tuy nhiên, giám đốc du lịch của làng, Marc-Andrea Barandun, cũng thừa nhận một phần lý do đưa ra lệnh cấm này là chiến thuật tiếp thị để quảng bá hình ảnh của ngôi làng. Nó trực tiếp kích thích vào trí tò mò và muốn được khám phá của con người. Ảnh: IT. Bergün là một ngôi làng thuộc vùng Albula, bang Graubunden. Đây là điểm du lịch rất nổi tiếng của Thụy Sĩ. Ảnh: IT. >>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ

Nằm trên dãy núi Alps ở Thụy Sĩ, gần khu nghỉ mát nổi tiếng St. Moritz, Bergün (hay Bravuogn) là một trong những ngôi làng trên núi đẹp nhất châu Âu. Ảnh: Borghisvizzera. Thế nhưng, những bức ảnh chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã được chỉnh sửa đẹp quá mức có thể khiến mọi người cảm thấy nhàm chán và không còn muốn đến đây tham quan. Vì vậy, chính quyền địa phương đã cấm du khách chụp ảnh. Ảnh: Borghisvizzera. Điều này nghe qua có vẻ khá vô lý, nhưng nó thực sự đã trở thành một điều luật được thông qua bởi hội đồng làng và thị trưởng Bergün. Ảnh: Borghisvizzera. Những du khách vi phạm sẽ bị phạt khoảng 5 euro (khoảng 134 nghìn đồng) tượng trưng và phải xóa toàn bộ số ảnh đã chụp được tại làng Bergün. Ảnh: Borghisvizzera. Theo một tuyên bố của cơ quan quản lý du lịch Bergün, thông báo này được đưa ra sau khi một nghiên cứu về sự ảnh hưởng của công nghệ đến trải nghiệm du lịch. Ảnh: Borghisvizzera. Một cuộc khảo sát trên 1.037 người Mỹ trưởng thành của trang Wyndham Vacation Rentals cho thấy gần một nửa (49%) số người được hỏi cho biết phương tiện truyền thông xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến chuyến du lịch của họ. Ảnh: Borghisvizzera. “Bergün sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu mọi người trực tiếp đến tham quan chứ không phải nhìn ngắm nó qua Internet”, Thị trưởng Peter Nicolay cho biết. Ảnh: Borghisvizzera. Để thể hiện quyết tâm của mình, chính quyền Bergün cũng xóa tất cả hình ảnh về ngôi làng Thụy Sĩ này trên các trang mạng xã hội và trang thông tin chính thức của Bergün. Ảnh: Borghisvizzera. Tuy nhiên, giám đốc du lịch của làng, Marc-Andrea Barandun, cũng thừa nhận một phần lý do đưa ra lệnh cấm này là chiến thuật tiếp thị để quảng bá hình ảnh của ngôi làng. Nó trực tiếp kích thích vào trí tò mò và muốn được khám phá của con người. Ảnh: IT. Bergün là một ngôi làng thuộc vùng Albula, bang Graubunden. Đây là điểm du lịch rất nổi tiếng của Thụy Sĩ. Ảnh: IT. >>> Mời độc giả xem thêm video: Ngôi làng kỳ lạ nhất thế giới: Tất cả người dân đều mất trí nhớ