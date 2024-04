Chasov Yar là trận đánh khó khăn, Nga chỉ có thể tấn công bằng hỏa lực

Chiến dịch chiếm Chasov Yar của Quân đội Nga đã chính thức bắt đầu. Trong chiến dịch này, quân Nga lấy làng Ivanivsk làm đầu cầu và tiến công theo ba hướng gồm đánh trực diện từ phía đông và từ hai bên sườn ở phía nam và phía bắc. Lực lượng tiếp viện với hai lữ đoàn bộ binh cơ giới của Quân đội Ukraine từ hướng mặt trận Zaporozhye đã đến Chasov Yar vào ngày 9/4 và bước vào chiến đấu ngay. Đồng thời hệ thống phòng thủ ở phần phía nam của tiểu khu kênh đào và phần phía đông của thành phố đã được tăng cường. Thành phố Chasov Yar nằm ở độ cao 150 mét so với mực nước biển, tuy sự khác biệt về địa hình không ảnh hưởng lớn đến tình hình chiến trường, nhưng đây vẫn là một trận đánh khó khăn đối với Quân đội Nga và cả đối với Ukraine. Do vậy xét theo tình hình chiến trường hiện tại, quân Nga chỉ có thể tấn công trực diện và khó có thể tổ chức đội hình thọc sâu hoặc bao vây chiến dịch. Còn đối với Ukraine, khó khăn của họ ở Chasov Yar đó chính là hỏa lực tấn công dữ dội của quân Nga. Trong cuộc tấn công thăm dò tuần trước, chiến thuật ném bom dẫn đường chính xác quy mô lớn của Quân đội Nga đóng vai trò quan trọng, gây ra cú sốc tâm lý lớn cho quân phòng thủ của Ukraine tại Chasov Yar. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine vẫn có thể tổ chức phòng thủ hiệu quả bằng cách dựa vào các tòa nhà cao tầng trong thành phố và những công sự bê tông cốt thép đúc sẵn (các phần bê tông đúc sẵn được chôn sâu hoặc một nửa chôn dưới lòng đất). Do vậy, nếu quân Nga càng tiến sâu vào thành phố thì càng khó khăn hơn. Hiện Ukraine đang tập trung lực lượng vượt trội của mình vào khu vực phía đông thành phố, trong khi pháo binh đang hỗ trợ hỏa lực một cách an toàn cho lực lượng phòng thủ phía đông, từ phía tây Chasov Yar. Tính đến tối 9/4, phần lớn khu vực của tiểu khu kênh đào đã được Quân đội Nga kiểm soát, nhưng một số tòa nhà cao tầng ở phía nam của khu vực tiểu khu Kanal hiện vẫn nằm trong sự kiểm soát của Quân đội Ukraine. Chính những tòa nhà cao tầng mà quân Ukraine còn chiếm giữ, trở thành đài quan sát pháo binh lợi hại của Ukraine, hướng dẫn các bệ phóng tên lửa HIMARS và pháo phản lực phóng loạt BM-21 tấn công các nhóm tấn công thiết giáp mặt đất của Nga. Để tiêu diệt các mục tiêu trên, Quân đội Nga đã sử dụng nhiều máy bay ném bom chiến thuật Su-34 và máy bay tấn công Su-25 ném bom, phóng rocket, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Quân Ukraine chống cự rất quyết liệt trên mặt trận, còn quân Nga không thể đột phá qua trận địa phòng ngự của Ukraine thông qua các mũi thọc sâu hoặc bao vây, thế là bế tắc. Một cuộc tấn công mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc Quân đội Nga phải trả giá đắt về thương vong. Nếu có sự bế tắc giữa cánh bắc và giữa từ hướng Bakhmut (Bogdanovka và tiểu khu Kanal), do sự gia tăng dần dần của quân tiếp viện Ukraine, thì ngay cả mũi tấn công thứ ba của Nga theo hướng làng Ivanivske cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây của quân Ukraine, bởi các đợt phản công. Vì lý do này, quân Nga trên hướng phía nam làng Ivanivske đã bắt đầu sử dụng lực lượng chủ lực, để mở rộng khu vực kiểm soát về phía nam, nhằm ổn định đầu cầu Ivanivske. Kênh Deep State của Ukraine thừa nhận, Nga phát triển nhanh chóng ở Chasov Yar và việc Bogdanovka thất thủ. Tuy nhiên, bước tiến quan trọng hơn mà quân Nga giành được, đó chính là khu rừng phía tây bắc Ivanivske, vì nó nằm trên vùng đất cao và mở đường cho quân Nga tiếp cận kênh đào. Đồng thời, rút kinh nghiệm từ trận Bakhmut, Quân đội Nga vừa đưa một số lượng lớn pháo nhiệt áp TOS-1A và pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad, cùng với pháo binh và không quân, để chế áp hoàn toàn quân Ukraine bằng hỏa lực. Pháo nhiệt áp TOS-1/1A của Nga là vũ khí tấn công mặt đất, có thể tấn công các vị trí phòng thủ được tăng cường của Ukraine trên diện rộng, cách xa 6 đến 8 km. Ngoài bắn đạn cháy thông thường, hệ thống này có thể bắn đạn nhiệt áp. Với hỏa lực như vậy, quân Nga đã biến khu vực phòng thủ bằng bê tông cốt thép thành “vùng xám”. Cái gọi là vùng xám bị hỏa lực pháo binh Nga bao phủ hoàn toàn, nhưng quân đội Nga không chiếm giữ, thông qua việc ném bom liên tục và ngắt quãng, Nga đã “tối đa hóa thương vong” của quân Ukraine và biến Chasov Yar thành một "máy xay thịt". (Nguồn ảnh: Bild, CNN, Topwar).

