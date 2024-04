Xóa tụ điểm “bay lắc”, thu giữ hơn 10kg ma túy ở Quảng Bình

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 03 đối tượng, gồm: Trương Tiến Cường, Phạm Hải Nam và Phan Văn Trung về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.



Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới và Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình bắt quả tang 04 đối tượng Phạm Hải Nam (SN 1985), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1984), Trương Tiến Cường (SN 1996, cùng trú tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình) và Hồ Thân Thực (SN 1986, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trên đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình).

Đối tượng Trương Tiến Cường cùng tang vật tại Cơ quan CSĐT.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 164 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 210 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 03 túi ni long chứa ma túy tổng hợp dạng ketamin và các vật dụng dùng vào việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Trương Tiến Cường, cơ quan công an tiến hành thu giữ 01 va ly màu đen bên trong có 26 gói nilon (chứa hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc) với trọng lượng hơn 10kg.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Văn Trung (SN 2005, trú tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

