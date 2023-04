Liên hiệp Hội Kon Tum – 5 năm, một chặng đường phát triển

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Liên hiệp Hội tỉnh đã kết nạp mới 04 hội thành viên là Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (năm 2018); Hội Doanh nhân trẻ (năm 2021); Hiệp hội Du lịch và Hội Dược liệu (năm 2022. Đến nay, LHH có 12 Hội thành viên với tổng số hội viên là 4.164 người (chưa tính hội viên Hội Khuyến học là 72.273 người).

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, hưởng ứng Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” do MTTQVN tỉnh phát động, LHH đã triển khai thông qua các hoạt động hội thảo, tọa đàm, tập huấn phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật do LHH chủ trì; thực hiện tốt vai trò “giám sát và phản biện xã hội...



Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh lần thứ X (khóa III)

Trong nhiệm kỳ qua LHH đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm thành viên tham vấn, phản biện đề án. Tham gia Hội đồng KH&CN tỉnh; Hội đồng quản lý quỹ phát triển KH&CN tỉnh; Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Hội đồng chấm và công nhận sáng kiến kinh nghiệm; Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum (OCOP); Hội đồng thẩm định sáng tạo do Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức; tham gia Đoàn giám sát công tác bảo vệ môi trường; tham gia Diễn đàn Câu lạc bộ Lý luận trẻ Cụm Tây Nguyên; Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh; Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (từ năm 2022);...

Tham gia đóng góp ý kiến, thẩm định 220 dự thảo quyết định, quy hoạch, chương trình, đề cương do các Ban Đảng, UBND tỉnh và các đơn vị trong tỉnh đề nghị; thực hiện nhiệm vụ Ủy viên phản biện 141 dự án/đề tài do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh mời tham gia các Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; nhận xét và đánh giá 95 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức.

Hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Liên hiệp Hội tỉnh đã xuất bản được 20 số (01 số/quý) Bản tin KHKT và đời sống với số lượng phát hành 300 bản/số. Năm 2018, Trang thông tin điện tử tổng hợp của LHH (website) đi vào hoạt động, đăng tải nhiều bài viết nghiên cứu, trao đổi về hoạt động hội, về hoạt động tư vấn, phản biện, về tôn vinh trí thức KH&CN, các văn bản của Đảng, Nhà nước và của LHH đã thu hút được gần 34 vạn lượt người truy cập.

LHH đã tổ chức được 11 hội nghị, 13 hội thảo/tọa đàm/tập huấn, tham dự trực tiếp, trực tuyến và trình bày 25 tham luận tại các Hội nghị/Hội thảo do LHH Việt Nam, LHH các tỉnh, các sở ban ngành trong tỉnh tổ chức. Tham gia báo cáo viên cho các khóa học tại Trường Chính trị tỉnh đạt kết quả. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tuyên truyền chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 ở địa phương... Câu lạc bộ Trí thức KH&CN tổ chức các hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề... đã tạo diễn đàn trao đổi học thuật, giao lưu cho đội ngũ trí thức KH&CN phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển KTXH của tỉnh.

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Họp triển khai cuộc thi

Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (Hội thi), Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng, Liên hiệp Hội đã phối hợp với các ngành liên quan triển khai tổ chức đạt được nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2017-2022 đã có 17/26 giải pháp kỹ thuật đạt giải Hội thi cấp tỉnh; có 99 mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi cấp tỉnh, trong đó có 04 sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc.

Đặc biệt với sản phẩm “Máy đọc tài liệu dành cho người khiếm thị” của 02 tác giả Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành đạt Giải Nhất Cuộc thi toàn quốc lần thứ 13 (năm 2017) được cử tham dự và đã đạt huy chương Đồng tại Triển lãm sáng tạo trẻ quốc tế năm 2018 (IEYI 2018) tại Ấn Độ. Cuộc thi ngày càng lan tỏa sâu rộng và được đông đảo thanh, thiếu niên và nhi đồng tham gia.

Gặp mặt các tầng lớp Nhân dân, nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, Kiều bào và thân nhân kiều bào nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023

Trong hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, Liên hiệp Hội đã chủ động phối hợp với Viện Tư vấn phát triển Hà Nội (Viện CODE) và Trung tâm Tư vấn Quản lý bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á - Hà Nội (CENDI) thực hiện đề án thí điểm giao đất, giao rừng, phục hồi rừng gắn với phát triển sinh kế, quản lý bảo vệ rừng, giữ nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện Sa Thầy, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Đăk Hà. Qua đó, xác lập và phổ biến các mô hình trồng cây dược liệu Liên hiệp Hội khảo sát việc đảm bảo sinh kế cho người dân tại công trình thủy điện Đăk Mi 1, xã Đăk Choong, Đăk Glei Tập huấn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Kon Plông … Đạt được những thành tích trên là nhờ LHH tỉnh đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của LHH Việt Nam, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao, có giải pháp, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của LHH; LHH và các hội thành viên phải thường xuyên chủ động đề xuất với các cấp lãnh đạo; phối hợp với các sở, ngành, tổ chức của Trung ương và địa phương nhằm huy động kinh phí từ nhiều nguồn để hoạt động; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực phục vụ cho nhiệm vụ chính trị-xã hội của tỉnh và hội; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ làm công tác chuyên trách, thường xuyên bám sát thực tiễn của tỉnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, là những yếu tố cơ bản quyết định sự thành công của LHH và các Hội thành viên. Nhiệm kỳ 2022-2027, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cần tiếp tục phát huy vai trò, trí tuệ, sức sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm tham vấn, tham gia ý kiến với cấp ủy đảng, chính quyền các luận cứ khoa học xác đáng trong việc hoạch định các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 93-KL/ TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X... Nhiệm kỳ 2022-2027, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cần tiếp tục phát huy vai trò, trí tuệ, sức sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm tham vấn, tham gia ý kiến với cấp ủy đảng, chính quyền các luận cứ khoa học xác đáng trong việc hoạch định các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 93-KL/ TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X...

Đồng thời, tiếp tục vận động, tập hợp đội ngũ trí thức trong tỉnh để phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Chú trọng tham gia đề xuất các cơ chế chính sách đãi ngộ đối với trí thức; vận động, thu hút đông đảo đội ngũ trí thức, các nhà khoa học đóng góp tài năng, trí tuệ xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững.