Lẻn vào nhà hàng xóm lúc nửa đêm, giết, hiếp bé gái 12 tuổi

(Kiến Thức) - Sau khi uống rượu say, Cao lẻ vào nhà của em C., rồi chui xuống gầm giường chờ đợi. Đến khi thấy C., ngủ say hắn chui ra và tiến lại gần bóp cổ cô bé 12 tuổi cho đến khi tắt thở rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sáng 13/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố Lý Văn Cao (SN 1973, trú tại thôn Nà Xá, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi giết người và hiếp dâm trẻ em.



Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 10/1, Cao khi uống rượu say đã trèo tường vào nhà em H.T.C. (12 tuổi, hàng xóm), rồi chui vào gầm giường nằm chờ.

Đến khoảng 23h cùng ngày, đối tượng thấy em C. đã ngủ say liền chui ra dùng tay bóp cổ C.. Khi thấy bé gái 12 tuổi tắt thở, Cao đã thực hiện hành vi hiếp dâm. Gây án xong, Cao xóa dấu vết rồi rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Cao tại cơ quan Công an.

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm với PV sáng nay, ông Hứa Văn Khau - Chủ tịch UBND xã Nam Quan cho biết, hoàn cảnh gia đình C. eo le và rất khó khăn. Hai bố mẹ C. đã ly dị, bố mẹ đi làm ăn xa không quan tâm đến con cái.

Theo ông Khau, nhà của C., chỉ có 2 anh em, C. là con út. C., ở nhà riêng cùng với anh trai, còn ông bà nội ở bên cạnh. Trước khi xảy ra vụ án, em là học sinh lớp 6 Trường THCS xã Nam Quan (Lộc Bình). C. là người hiền lành, ngoan ngoãn, có học lực khá. Khi xảy ra sự việc ai cũng thương xót.

Thời điểm C. bị sát hại, anh trai C. nằm ngủ say ở trong buồng nên không biết có chuyện xấu xảy ra.

Theo ông Khau, đối tượng Cao ở địa phương cũng làm ruộng, là người đã có gia đình và có 4 người con. Hay gây gổ với xóm làng nhưng chưa có tiền án tiền sự.

Hiện vụ việc đang được Công an làm rõ.