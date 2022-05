Hoa hậu, hot girl... vướng lao lý vì những lý do không ngờ

Hoa hậu Thế giới người Việt tại Mỹ năm 2018 trộm đồng hồ Rolex tiền tỷ: Hoa hậu Lã Kỳ Anh (Lã Thị Anh, 32 tuổi, quê Hà Nội, ngụ tại quận 7) vừa bị Công an TP HCM đề nghị truy tố tội “Trộm cắp tài sản”. Khi qua đêm ở nhà bạn trai, cô đã đánh tráo chiếc đồng hồ Rolex Daytona thật (trị giá khoảng 2 tỷ đồng) bằng chiếc nhái (trị giá 13,5 triệu đồng). Lùm xùm Hoa hậu người Việt tại Nga 2007: Trương Hồ Phương Nga (SN 1987, quê Hà Nội), sau khi tốt nghiệp Đại học tại Nga sau đó trở về nước tham gia các hoạt động giải trí. Năm 2015, Phương Nga vướng vào vụ kiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Cao Toàn Mỹ với số tiền hơn 16 tỷ đồng và trước đó đã dính vào nhiều vụ tranh chấp kiện tụng với mẹ ruột mình. Mỹ Xuân, hoa hậu bán dâm nghìn đô: Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1985, quê Hậu Giang) là người đẹp Sóc Trăng và Hoa hậu Nam Mekong 2009. Năm 2012, Mỹ Xuân bị bắt về tội dẫn đầu đường dây môi giới “bán hoa” với nhiều hoa hậu, người mẫu, ca sĩ. Cô xuất hiện khắp mặt báo với danh xưng “má mì” và chịu 30 tháng tù giam. Tristine Trâm Bùi, hoa hậu cần xa: Tristine Trâm Bùi tên thật là Bùi Nguyễn Thị Trâm (SN 1986, quê Đà Nẵng) đã đạt danh hiệu Hoa hậu phu nhân người Việt toàn cầu năm 2012. Năm 2014, cô đã bị tuyên án 3 năm tù vì tội trồng và phân phối cần sa trái phép. Hoa hậu Quý bà thành đạt Việt Nam 2009 đi tù 15 năm tội lừa đảo: Trương Thị Tuyết Nga (SN 1961), người từng đoạt giải Quý bà thành đạt trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009 và Á hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012 đã lừa đảo 3,4 triệu USD và nhiều tỷ đồng của khách hàng bằng dự án "ma". TAND tuyên phạt bà 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hotgirl Ngọc Miu, liên quan đường dây ma tuý: Cô tên thật là Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994), từng xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc của ca sĩ nổi tiếng. Năm 2019, cô xuất hiện ở TAND TP HCM với vai trò bị cáo, bị tuyên 16 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. "Hot girl ma túy" Nguyễn Thị Trà My: Nguyễn Thị Trà My (SN 1997, tỉnh Quảng Bình) là "bóng hồng" của ông trùm, giữ vai trò mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy. Năm 2021, cô đã bị bắt quả tang khi đang nhận ma túy từ một xe khách. Hoa khôi cuộc thi Hoa khôi thời trang 2017 bán dâm nghìn đô: Năm 2017, Phạm Thị Thanh Hiền (SN 1991) bị bắt quả tang bán dâm tại khách sạn tên tuổi ở TP HCM. Do quen nhiều đại gia nên Thanh Hiền không chỉ bán dâm còn môi giới cho các người đẹp khác với giá mỗi lần đi khách từ chục triệu đồng cho đến cả ngàn USD. >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Hoa hậu Lã Kỳ Anh bị bắt vì trộm đồng hồ Rolex ở TP HCM. (Nguồn: Báo Người Lao Động)

