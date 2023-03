Lào Cai: Bắt người phụ nữ trồng gần 2.000 cây thuốc phiện trong vườn

Ngày 25/3, Công an thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng có hành vi trồng trái phép gần 2.000 cây thuốc phiện để lấy nhựa bán.

Đối tượng Má Thị Phính.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 23/3, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Sa Pa phối hợp với Công an xã Trung Chải, Công an phường Sa Pa phát hiện tại vườn của bà Má Thị Phính (50 tuổi, trú tại thôn Chu Lìn 1, xã Trung Chải) có trồng nhiều cây thuốc phiện.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 1.876 cây thuốc phiện được Má Thị Phính trồng tại vườn rau của gia đình (trong đó 187 cây đã có hoa và quả, còn lại là những cây non).

Mở rộng điều tra, Công an thị xã Sa Pa thu giữ thêm 3,87g nhựa thuốc phiện được đối tượng cất giấu trong nhà. Tại cơ quan công an, Má Thị Phính khai nhận toàn bộ số cây thuốc phiện trên được đối tượng trồng trong vườn rau của gia đình, mục đích bán kiếm lời.