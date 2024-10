Lào Cai: Bắt 2 đối tượng dùng kích điện bắt cá trên sông Hồng

Ngày 28/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 4h35 cùng ngày, lực lượng phối hợp gồm Công an TP Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh, Công an phường Cốc Lếu phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng dùng kích điện để bắt cá trên sông Hồng.

Đối tượng Tuyến bên trái, Bắc (đội mũ) bên phải.

Vào thời điểm trên, lực lượng phối hợp đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường An Dương Vương, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai phát hiện Nguyễn Văn Tuyến (SN 1982) và Đinh Văn Bắc (SN 1989, cùng trú tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang thu gom cá, ếch từ 2 thuyền tự chế đang neo đậu tại khu vực ven bờ sông Hồng cho vào 5 bao tải xác rắn.

Nguyễn Văn Tuyến và Đinh Văn Bắc khai nhận đã đánh bắt cá bằng hình thức kích điện tại khu vực dọc tuyến Sông Hồng thuộc địa phận xã Quang Kim, huyện Bát Xát đến chân cầu Cốc Lếu từ 23h đêm 27/10. Đến 4h30 phút sáng nay quay về mang cá đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ 03 chiếc ắc quy loại 12V, 3 kích điện tử loại 12V, 2 chiếc vợt tự chế, gần 40kg cá, ếch. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.