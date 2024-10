Bắc Ninh: Tai nạn liên hoàn, 2 tài xế mắc kẹt trong cabin

Ngày 28/10, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, Công an thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn vào sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 28/10, tại khu công nghiệp Quế Võ 2 (Bắc Ninh), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô và 3 xe máy khiến 2 tài xế mắc kẹt trong cabin, nhiều xe hư hỏng nằm ngổn ngang trên đường.

Vào thời điểm trên, ô tô tải BKS 25C-041.27, ban đầu xác định là do anh Trần Văn Q, SN 2001, trú ở Lào Cai điều khiển va chạm với xe ô tô bồn chở bê tông do ông Nguyễn Văn T, SN 1964, trú ở thôn Hữu Bằng điều khiển và xe ô tô Mazda 3 BKS 99A-557.97 do anh Nguyễn Văn Tân, SN 1994, HKTT tại Lai Đông 1, xã Trung Chính, huyện Lương Tài điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 2 tài xế xe tải và xe bồn bị mắc kẹt trong cabin, nhiều người khác bị thương. Ngoài ra, một xe ô tô bị hư hỏng nhẹ, 3 xe máy đổ ngổn ngang trên đường. Nhận được tin báo, Công an thị xã Quế Võ đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông. Cùng với đó, đưa người bị thương đi bệnh viện để cấp cứu.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Bắc Ninh phải dùng cưa, cẩu phá khung sắt đưa nạn nhân mắc kẹt trong cabin chiếc xe bồn và xe tải chở vật liệu ra ngoài.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn, 2 tài xế mắc kẹt trong cabin đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.